Леклер объяснил аварию поломкой Ferrari

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Шарль Леклер попал в аварию на 18-ом круге Гран При Франции, в котором он лидировал с самого старта. После его удара об отбойник на трассе появился автомобиль безопасности.

Сразу после удара команда связалась с Леклером по радио, и он подтвердил, что с ним все в порядке. Он тут хе пояснил, что в его машине отказала педаль газа.

Авария произошла в 11-ом повороте. На повторе было видно, что на болиде Ferrari возник занос, с которым пилот справиться не смог. Такое может произойти, если на задние колеса в повороте подать излишнюю мощность, однако подобная ошибка для пилотов Формулы 1 не типична, а даже если подобное происходит, гонщик тут же убирает ногу с педали газа.

На предыдущем Гран При Австрии именно Леклер жаловался на то, что в его машине педаль газа не отпускалась до конца, оставаясь нажатой на 20% даже когда пилот убирал с нее ногу. Возможно, в этот раз неисправность повторилась в самый неожиданный для Леклера момент.