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Формула 1 / Гран При Сахира / Новость

Ферстаппен назвал безответственными действия Леклера на первом круге

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Ферстаппен назвал безответственными действия Леклера на первом круге
Автор:
, Ответственный редактор

Авария на первом круге, стоившая гонки лидерам Red Bull и Ferrari, произошла по вине Шарля Леклера – даже он сам не стал с этим спорить

Гран При Сахира начался с аварии в четвертом повороте: в плотной группе машин Шарль Леклер слишком поздно затормозил на внешнем радиусе и врезался в Серхио Переса. Машину того развернуло, и в попытке объехать ее улетел в стену Макс Ферстаппен.

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«Я неплохо стартовал, но Валттери [Боттас] стал зажимать меня, что вполне нормально, потому пришлось сбросить скорость, – объяснил пилот Red Bull в интервью Sky Sports. –  После этого мне приходилось буквально выживать между машинами соперников. Не знаю, почему все вели себя настолько агрессивно и безрассудно. Мы боролись за высокие позиции и втроем стали жертвами этой ситуации.

Не знаю, зачем Шарль попробовал атаковать в четвертом повороте, тормозить так поздно. Серхио попросту не видел, что творится внутри поворота. А он [Леклер] просто заблокировал колеса и въехал в него. Из-за этого Серхио закрутило, я попробовал объехать его, чтобы сохранить машину в целости. А там был гравий…»

Леклер признал вину: «Мы с Максом были бок о бок, я – чуть позади. Я попробовал опередить его на входе в четвертый поворот. Я видел Серхио, но рассчитывал, что он выберет более широкую траекторию, оставшись снаружи от Валттери. Но он, похоже, решил вернуться внутрь, а я уже был там. Тормозить мне было уже поздно. 

Я не могу назвать это ошибкой Серхио и не вправе обвинять его. Если кого-то и надо винить – то это прежде всего меня самого. Да и то – это скорее невезение, чем вина».

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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Сахира
Сессия Гонка
Пилоты Макс Ферстаппен , Шарль Леклер
Команды Ferrari , Red Bull Racing
Автор Александр Кабановский

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