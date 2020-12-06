Гран При Сахира начался с аварии в четвертом повороте: в плотной группе машин Шарль Леклер слишком поздно затормозил на внешнем радиусе и врезался в Серхио Переса. Машину того развернуло, и в попытке объехать ее улетел в стену Макс Ферстаппен.

Голландец назвал виновником быстрого схода гонщика Ferrari.

«Я неплохо стартовал, но Валттери [Боттас] стал зажимать меня, что вполне нормально, потому пришлось сбросить скорость, – объяснил пилот Red Bull в интервью Sky Sports. – После этого мне приходилось буквально выживать между машинами соперников. Не знаю, почему все вели себя настолько агрессивно и безрассудно. Мы боролись за высокие позиции и втроем стали жертвами этой ситуации.

Не знаю, зачем Шарль попробовал атаковать в четвертом повороте, тормозить так поздно. Серхио попросту не видел, что творится внутри поворота. А он [Леклер] просто заблокировал колеса и въехал в него. Из-за этого Серхио закрутило, я попробовал объехать его, чтобы сохранить машину в целости. А там был гравий…»

Леклер признал вину: «Мы с Максом были бок о бок, я – чуть позади. Я попробовал опередить его на входе в четвертый поворот. Я видел Серхио, но рассчитывал, что он выберет более широкую траекторию, оставшись снаружи от Валттери. Но он, похоже, решил вернуться внутрь, а я уже был там. Тормозить мне было уже поздно.

Я не могу назвать это ошибкой Серхио и не вправе обвинять его. Если кого-то и надо винить – то это прежде всего меня самого. Да и то – это скорее невезение, чем вина».