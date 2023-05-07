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Леклер объяснил аварию в квалификации излишне агрессивными настройками

Пилот Ferrari разбил машину во второй раз за два для – причем практически в том же самом месте

Джейк Боксолл-Легг
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Машина Шарля Леклера, Ferrari SF-23, после аварии

Шарль Леклер, год назад стартовавший в Майами с поула, в этот уик-энд вышел в финал квалификации, однако там события стали развиваться не по его сценарию.

По ходу первой быстрой попытки монегаск задел барьер на выходе из 16-го поворота, а потом запоздал с торможением перед 17-м. Из-за этого его результат оказался только седьмым. 

Пытаясь исправиться, Шарль отправился на решающий быстрый круг, но потерял контроль над машиной в связке шестого и седьмого поворотов – после чего его SF-23 воткнулась в барьер практически в том же месте, что и в пятничной тренировке. 

Гонщик объяснил, что привело к столь неудачному исходу. 

«Безусловно, я очень разочарован собой, – сказал он в телеинтервью. – Та же ошибка что вчера. В том же повороте.

Квалификация является моей сильной стороной, но в ней требуется куда сильнее рисковать. В третьем сегменте такое оправдывается в девяти случаях из десяти. Но в этот уик-энд я уже дважды оказался в стене – и это явно не тот уровень, на котором мне хочется быть. Наверное, иногда надо подходить к финалу квалификации иначе. 

В этот раз ситуация была сложнее обычного, так как я сам попросил для квалификации агрессивные настройки машины – они позволяют ехать быстрее. Но, похоже, я зашел слишком далеко, и после уик-энда планирую вернуться к этому вопросу. 

Нашим слабим местом является попутный ветер. Нам он доставляет заметно больше проблем, чем соперникам. Но мне нужна была нервная машина, чтобы ехать быстро. Увы, сегодня она оказалась слишком нервной».

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari, обладатель поула Серхио Перес, Red Bull Racing

Карлос Сайнс, Scuderia Ferrari, обладатель поула Серхио Перес, Red Bull Racing

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Другому гонщику Ferrari Карлосу Сайнсу предстоит в воскресенье стартовать третьим.  

«У меня тоже был неприятный момент в быстрой секции по ходу субботней тренировки, – рассказал испанец, – Наша машина очень нестабильна в быстрых виражах. Порой это приводит к ошибкам или, как мы видели, авариям. 

Мы с Шарлем перепробовали все, чтобы дойти до предела возможностей машины. Но в этот уик-энд наш предел все равно позади Red Bull.

Мой первый круг в финале квалификации получился не самым лучшим, именно поэтому Фернандо [Алонсо] опередил нас. Так что в гонке нужно будет сделать все, что в состоянии сделать машина».

Третья позиция на решетке стала для Карлоса лучшей в сезоне.

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Дополнительная информация: Мэнди Кьюри

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