Леклер обвинил в слабой квалификации себя самого и Сайнса
По словам гонщика Ferrari, подняться выше седьмой позиции в квалификации Гран При Австралии ему помешали собственные огрехи и недопонимание с напарником
Завоевав годом ранее «Большой шлем» в Мельбурне, на этот раз Шарль Леклер показал в субботней сессии только седьмую скорость. Он уступил 0,637 секунды поулу Макса Ферстаппена из Red Bull и впервые в 2023 году будет на решетке позади своего партнера по команде Карлоса Сайнса.
Комментируя худший квалификационный результат в сезоне, монегаск признал, что «ехал не слишком здорово», но назвал и другие факторы.
«В двух первых сегментах не все складывалось хорошо, – рассказал Шарль репортерам. – Мне не удавалось собрать все воедино, я ехал не слишком здорово. Так что тут моя вина.
В финале дела пошли чуть лучше, у меня появилась уверенность, что все получится.
К сожалению, даже не могу сказать, что произошло в решающей попытке – недопонимание с Карлосом или еще что-то. Но весь первый сектор трассы я ехал вплотную за ним, что не очень-то здорово.
Мы проговорим это на брифинге, чтобы улучшить ситуацию».
Он добавил: «При этом я чувствовал, что мы достаточно сильны. Но мне просто не удалось собрать свои круги. Я не справился. Можно было проехать на две-три десятых быстрее
Понятно, что радоваться тут нечему, но и поводов для паники я тоже не вижу. Машина дет неплохо, ощущения от нее позитивные. В этот раз мы построили уик-энд так, чтобы быть как можно быстрее в гонке».
Он добавил, что под клетчатым флагом, когда команды ждали начала дождя, в Ferrari предпочли заправить поменьше топлива, что не позволило провести еще одну быструю попытку.
Раскрыто: Как вышло, что Сайнс помешал Леклеру в квалификации
Раскрыто: Как вышло, что Сайнс помешал Леклеру в квалификации Раскрыто: Как вышло, что Сайнс помешал Леклеру в квалификации
Гран При Австралии: дуэли в квалификациях
Гран При Австралии: дуэли в квалификациях Гран При Австралии: дуэли в квалификациях
Стартовая решетка Гран При Австралии
Стартовая решетка Гран При Австралии Стартовая решетка Гран При Австралии
Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни
Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни Сайнс назвал австралийский штраф самым несправедливым в жизни
Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне
Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне Леклер остался доволен пятницей в Мельбурне
СМИ: Ferrari решила, кем заменит ушедшего Санчеса
СМИ: Ferrari решила, кем заменит ушедшего Санчеса СМИ: Ferrari решила, кем заменит ушедшего Санчеса
Самое важное:
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP Стартовая решетка Гран При Аргентины MotoGP
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне FIA отклонила протест Haas и утвердила итоги гонки в Мельбурне
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке Расселл поставил под сомнение правоту FIA в Альберт-парке
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте Окон назвал самоубийственным поведение пилотов на рестарте
Подпишитесь и получите доступ к Motorsport.com с помощью блокировщика рекламы.
От Формулы 1 до MotoGP мы ведем репортажи прямо из паддока, потому что мы любим наш спорт, как и вы. Для того чтобы продолжать предоставлять нашу экспертную журналистику, наш сайт использует рекламу. Тем не менее, мы хотим дать вам возможность пользоваться сайтом без рекламы и продолжать использовать ваш блокировщик рекламы.