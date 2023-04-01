Леклер обвинил в слабой квалификации себя самого и Сайнса

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Завоевав годом ранее «Большой шлем» в Мельбурне, на этот раз Шарль Леклер показал в субботней сессии только седьмую скорость. Он уступил 0,637 секунды поулу Макса Ферстаппена из Red Bull и впервые в 2023 году будет на решетке позади своего партнера по команде Карлоса Сайнса.

Комментируя худший квалификационный результат в сезоне, монегаск признал, что «ехал не слишком здорово», но назвал и другие факторы.

«В двух первых сегментах не все складывалось хорошо, – рассказал Шарль репортерам. – Мне не удавалось собрать все воедино, я ехал не слишком здорово. Так что тут моя вина.

В финале дела пошли чуть лучше, у меня появилась уверенность, что все получится.

К сожалению, даже не могу сказать, что произошло в решающей попытке – недопонимание с Карлосом или еще что-то. Но весь первый сектор трассы я ехал вплотную за ним, что не очень-то здорово.

Мы проговорим это на брифинге, чтобы улучшить ситуацию».

Он добавил: «При этом я чувствовал, что мы достаточно сильны. Но мне просто не удалось собрать свои круги. Я не справился. Можно было проехать на две-три десятых быстрее

Понятно, что радоваться тут нечему, но и поводов для паники я тоже не вижу. Машина дет неплохо, ощущения от нее позитивные. В этот раз мы построили уик-энд так, чтобы быть как можно быстрее в гонке».

Он добавил, что под клетчатым флагом, когда команды ждали начала дождя, в Ferrari предпочли заправить поменьше топлива, что не позволило провести еще одну быструю попытку.