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Формула 1 / Гран При Азербайджана Отчет о тренировке

Леклер обогнал Переса по итогам пятницы в Баку, Алонсо – четвертый

Пилот Ferrari опередил дуэт Red Bull во второй тренировке Гран При Азербайджана

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер обогнал Переса по итогам пятницы в Баку, Алонсо – четвертый
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После того, как первую сессию на бакинских улицах лидером закончил Серхио Перес, во второй час инициатива перешла к Скудерии. В более прохладных и менее ветреных условиях Шарль Леклер, сбросив со своего времени две с лишним секунды, возглавил протокол на шинах Soft (1:43.224).

Перес уступил этому результаты четверть секунды, Макс Ферстаппен вновь остался позади напарника, уступив еще одну десятую.

Четвертое время, хоть и уступив почти целую секунду, внезапно показал Фернандо Алонсо на Alpine. По ходу часа он стал одним из множества гонщиков, по касательной задевших барьер, что не повредило машине испанца.

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фернандо Алонсо, Alpine A522

Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images

Интересно, что именно Алонсо стал самым быстрым на третьем секторе трассы, включающем самую длинную прямую вдоль набережной Каспия. Первый сектор остался за Леклером, на втором лучшим стал другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс, который в протоколе остался на пятой строчке.

Но этот результат не стоит воспринимать всерьез: по ходу отработки квалификационной попытки Карлос был быстр, но в самом конце круга сбросил скорость, чтобы скрыть свою истинную силу. 

Пьер Гасли и Юки Цунода подтвердили отличную скорость в Баку машины AlphaTauri – по итогам дня они оказались шестым и восьмым. Джордж Расселл вклинился между напарниками, а замкнули десятку Эстебан Окон и Ландо Норрис – пока в этот уик-энд у McLaren нет особенного темпа. 

Льюис Хэмилтон, в отличие от первой тренировки, не вошел в число десяти лучших. Время семикратного чемпиона позволило ему занять 12-е место – позади Себастьяна Феттеля из Aston Martin, который стал лидером по пройденной дистанции. Огорченный Льюис даже спросил у команды по радио: «Что за ***** творится?».

Несмотря на множество мелких ошибок, сессия обошлась практически без неприятностей. Лишь Алексу Элбону пришлось прервать работу досрочно после контакта с барьером на выходе из 17-го поворота.

Мик Шумахер и Николя Латифи вернулись на трассу после проблем с техникой в первой сессии – и замкнули протокол. 

Результаты второй тренировки Гран При Азербайджана

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 24 1'43.224  
2 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 22 1'43.472 0.248
3 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 18 1'43.580 0.356
4 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 22 1'44.142 0.918
5 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 25 1'44.274 1.050
6 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 26 1'44.315 1.091
7 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 26 1'44.548 1.324
8 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 24 1'44.567 1.343
9 France Эстебан Окон Alpine Renault 24 1'44.609 1.385
10 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 23 1'44.771 1.547
11 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 27 1'44.781 1.557
12 United Kingdom Льюис Хэмилтон Mercedes Mercedes 25 1'44.874 1.650
13 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 26 1'44.874 1.650
14 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 25 1'45.059 1.835
15 Finland Валттери Боттас Alfa Romeo Ferrari 25 1'45.115 1.891
16 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 24 1'45.264 2.040
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 26 1'45.588 2.364
18 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 13 1'46.397 3.173
19 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 21 1'46.425 3.201
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 26 1'47.218 3.994
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