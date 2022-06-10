Леклер обогнал Переса по итогам пятницы в Баку, Алонсо – четвертый
Пилот Ferrari опередил дуэт Red Bull во второй тренировке Гран При Азербайджана
После того, как первую сессию на бакинских улицах лидером закончил Серхио Перес, во второй час инициатива перешла к Скудерии. В более прохладных и менее ветреных условиях Шарль Леклер, сбросив со своего времени две с лишним секунды, возглавил протокол на шинах Soft (1:43.224).
Перес уступил этому результаты четверть секунды, Макс Ферстаппен вновь остался позади напарника, уступив еще одну десятую.
Четвертое время, хоть и уступив почти целую секунду, внезапно показал Фернандо Алонсо на Alpine. По ходу часа он стал одним из множества гонщиков, по касательной задевших барьер, что не повредило машине испанца.
Фернандо Алонсо, Alpine A522
Фото: Карл Бингэм / Motorsport Images
Интересно, что именно Алонсо стал самым быстрым на третьем секторе трассы, включающем самую длинную прямую вдоль набережной Каспия. Первый сектор остался за Леклером, на втором лучшим стал другой гонщик Ferrari Карлос Сайнс, который в протоколе остался на пятой строчке.
Но этот результат не стоит воспринимать всерьез: по ходу отработки квалификационной попытки Карлос был быстр, но в самом конце круга сбросил скорость, чтобы скрыть свою истинную силу.
Пьер Гасли и Юки Цунода подтвердили отличную скорость в Баку машины AlphaTauri – по итогам дня они оказались шестым и восьмым. Джордж Расселл вклинился между напарниками, а замкнули десятку Эстебан Окон и Ландо Норрис – пока в этот уик-энд у McLaren нет особенного темпа.
Льюис Хэмилтон, в отличие от первой тренировки, не вошел в число десяти лучших. Время семикратного чемпиона позволило ему занять 12-е место – позади Себастьяна Феттеля из Aston Martin, который стал лидером по пройденной дистанции. Огорченный Льюис даже спросил у команды по радио: «Что за ***** творится?».
Несмотря на множество мелких ошибок, сессия обошлась практически без неприятностей. Лишь Алексу Элбону пришлось прервать работу досрочно после контакта с барьером на выходе из 17-го поворота.
Мик Шумахер и Николя Латифи вернулись на трассу после проблем с техникой в первой сессии – и замкнули протокол.
Результаты второй тренировки Гран При Азербайджана
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|24
|1'43.224
|2
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|22
|1'43.472
|0.248
|3
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|18
|1'43.580
|0.356
|4
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|22
|1'44.142
|0.918
|5
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|25
|1'44.274
|1.050
|6
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'44.315
|1.091
|7
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|26
|1'44.548
|1.324
|8
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|24
|1'44.567
|1.343
|9
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|24
|1'44.609
|1.385
|10
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|23
|1'44.771
|1.547
|11
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|27
|1'44.781
|1.557
|12
|Льюис Хэмилтон
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'44.874
|1.650
|13
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|26
|1'44.874
|1.650
|14
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|25
|1'45.059
|1.835
|15
|Валттери Боттас
|Alfa Romeo
|Ferrari
|25
|1'45.115
|1.891
|16
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|24
|1'45.264
|2.040
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|26
|1'45.588
|2.364
|18
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|13
|1'46.397
|3.173
|19
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|21
|1'46.425
|3.201
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|26
|1'47.218
|3.994
|Полные результаты
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