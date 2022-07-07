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Исход гонки в Сильверстоуне разочаровал Шарля Леклера – тот лидировал незадолго до финиша, но из-за решения команды не менять шины в момент выезда автомобиля безопасности оказался не в силах противостоять соперникам на свежей резине и финишировал только четвертым.

Вскоре после гонки, победителем которой стал его напарник Карлос Сайнс, монегаск отметил, что «решения команды были не в его пользу». После этого в медиа – прежде всего итальянских – стали активно возникать слухи о размолвке внутри команды, а ее руководитель Маттиа Бинотто даже был вынужден отправиться в княжество для беседы с Леклером.

В четверг перед этапом Ф1 в Австрии репортеры попросили Шарля рассказать, какома истинная картина.

«Все это по большому счету неправда, – сказал тот по поводу слухов. – Я бы вообще не хотел, чтобы все это случилось, так как теперь все задают мне один и тот же вопрос. Думаю, мне просто не стоило самому затрагивать эту тему.

Мы едины. Принесла ли прошлая гонка огорчение? Несомненно. Радовались ли мы тому, что Карлос впервые победил? Да, и совершенно искренне.

Но понятно, что когда до выезда машины безопасности вы занимаете две первых позиции, а потом финишируете первым и четвертым, то разочарование присутствует. Но неверно говорить о каком-то разделении внутри команды, это точно».

На вопрос о том, что они с Бинотто обсуждали за ужином в Монако, Шарль ответил: «На самом деле, много всякого, что произошло за последнее время. Вообще-то, он сердился за меня на Сильверстоун, где видел мой негатив, хотя и понимал его.

Но он хотел убедиться, что я в порядке, что все понял и верно оцениваю ситуацию. И еще сказал, что я очень здорово справился с работой на старых шинах.

Такие встречи в Монако – обычное дело для нас. В этот раз он приехал, так как пять последних гонок сложились для меня непросто. А мне хотелось побыть дома, отключиться от всего – и выдать 100 процентов в этот уик-энд [в Австрии]».

Шарль отметил, что после Сильверстоуна Ferrari скорректировала некоторые моменты в процедуре принятия решений, чтобы не терять очки в будущем.

«Лично я не имел возможности сделать что-то иначе, – пояснил пилот. – Но как команда мы скорректировали некоторые моменты, в том числе относительно коммуникаций в гонке, чтобы быть лучше готовыми к разным сценариям.

Когда выезжает машина безопасности, необходимо принять решение. И когда ты не готов сделать это, все становится сложно. Так что мы кое-что поменяли. О подробностях, понятное дело, я умолчу».

Перед этапом в Штирии у Леклера 138 очков, Сайнс заработал 127. Ferrari не выигрывала в Австрии после Михаэля Шумахера в 2003 году.