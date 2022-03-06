Леклер – об ощущениях от «козления»: Немного укачивает

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На первой части предсезонных тестов Формулы 1 в Барселоне практически все команды столкнулись с колебаниями корпуса автомобиля на скоростных прямых: при этом стоит отметить, что во время изменения дорожного просвета колеса машин безотрывно оставались на асфальте. Появление так называемого эффекта «козления» стало одним из следствий генерации под днищем большего количества прижимной силы в сравнении с болидами предыдущего поколения.

Впервые это явление стало заметно болельщикам благодаря ролику, на котором видно, как сильно F1-75 Шарля Леклера «подпрыгивает» на трассе. Сам же Шарль отметил, что эти колебания даже немного ухудшали его самочувствие.

«Это похоже на турбулентность в самолете, – рассказал Леклер. – Думаю, один из роликов, который выложила Ф1, хорошо показывает, как все это выглядит. Могу сказать, что ощущения не самые приятные: немного укачивает, но это нормально.

С этой проблемой в той или иной степени столкнулась каждая команда – но в паддоке собрались лучшие инженеры мира, так что уверен, что мы найдем решение».

Напомним, что вторая часть предсезонных тестов Ф1 состоится с 10 по 12 марта в Бахрейне.