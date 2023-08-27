Леклер о сходе: Контакт был легким, но его последствия – серьезными
Шарль рассказал, что заставило Ferrari досрочно остановить его машину по ходу гонки в Зандфорте
После аварии в квалификации Шарль Леклер стартовал на восстановленной машине с девятой позиции. Однако по ходу первых кругов в сырых условиях гонщик сошелся в контактной борьбе с Оскаром Пиастри и потерял правую торцевую пластину переднего крыла.
На пит-стопе Шарлю установили новое, однако вскоре стало ясно, что его темп серьезно упал. Когда монегаска на трассе опередил дебютант Ф1 Лиам Лоусон на AlphaTauri, Ferrari окончательно приняла решение снять его машину с гонки.
«Гонка плохо началась и плохо продолжилась, – рассказал Шарль в интервью Sky Sports. – Сначала я заехал за промежуточными шинами в самый удачный момент, причем это было мое собственное решение, но комплект не был готов. Впрочем, это все равно было лучше, чем ехать еще круг на сликах.
А потом у нас произошел небольшой контакт с Пиастри, но его последствия оказались очень серьезными. Я потерял около 60 пунктов прижимной силы (несколько процентов – прим.ред.), и поделать с этим что-то было невозможно.
Стало ясно, что продолжать гонку просто нет смысла – похоже, машина потеряла какую-то важную часть».
Ferrari подтвердила, что на SF-23 Леклера в результате столкновения оказалось повреждено днище.
Оскар Пиастри, McLaren MCL60, Шарль Леклер, Ferrari SF-23
Фото: Дом Ромни / Motorsport Images
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