Предыдущая / Видео: стартовая решетка Гран При Испании Следующая / «Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации
Формула 1 / Гран При Испании Новость

Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке

Лидер Ferrari завершил квалификацию испанского этапа предпоследним – но не смог объяснить, почему его SF-23 внезапно потеряла скорость

Филип Клерен
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарлю Леклеру так и не удалось проехать достаточно быстрый круг в первом сегменте субботней сессии на «Каталунье» – гонщик остался лишь 19-м. Несколько раз ему пришлось прерывать попытки из-за других пилотов на трассе, но также монегаск жаловался команде по радио на работу задних шин. 

От своего партнера по Скудерии Карлоса Сайнса Леклер отстал почти на семь десятых секунды. 

«У меня нет ответа, – признался прошлогодний обладатель поула в эфире Sky Sports. – Единственное, что я могу сказать – в левых поворотах машина была просто неуправляемой. В правых ощущения были почти теми же, что утром в тренировке, но в левых словно что-то пропало. Нам надо проанализировать данные и понять, что произошло. Мы оказались очень далеко от того темпа, которого я ожидал. 

Он добавил: «Поначалу я был уверен, что дело в шинах. Но на второй попытке ощущения оказались в точности такими же. В левых поворотах сцепление задних колес с трассой просто пропадало. Мы все проверим – и я буду крайне удивлен, если машина окажется в порядке.

Даже утром, когда условия были гораздо сложнее, машина ехала очень неплохо. Так что что-то явно случилось». 

Читайте также:

Гонщик добавил, что едва вообще не попал в аварию: «У меня часть возникали опасные моменты, а прямо перед красными флагами я чуть не утратил контроль над машиной и едва не оказался в гравии. Кстати, это было в левом повороте.  

Очень, очень странное поведение. Так что мы обязательно все проверим».

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс начнет домашний Гран При вторым, это его лучший результат в сезоне.

Поделились
Комментарии

Видео: стартовая решетка Гран При Испании

«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Формула 1
Гран При Испании

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

Формула 1
Гран При Испании

«Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации «Решил подарить Карлосу пару десятых». Норрис пошутил о квалификации

Выступление де Вриса в Монако устроило Марко

Выступление де Вриса в Монако устроило Марко

Формула 1
Гран При Монако

Выступление де Вриса в Монако устроило Марко Выступление де Вриса в Монако устроило Марко

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Стартовая решетка Гран При Испании

Стартовая решетка Гран При Испании

Формула 1
Гран При Испании

Стартовая решетка Гран При Испании Стартовая решетка Гран При Испании

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Формула 1
Гран При Монако

Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако Леклер объяснил тактическую ошибку Ferrari в Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Монако

Гран При Монако: дуэли в квалификациях Гран При Монако: дуэли в квалификациях

Ferrari Больше от
Ferrari
Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили

Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили

Формула 1
Гран При Испании

Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили Поехала ли Ferrari лучше с новыми понтонами? В команде ответили

Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»

Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»

Формула 1
Гран При Испании

Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи» Технический брифинг: новинки топ-команд Ф1 для «Каталуньи»

Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

Формула 1
Гран При Испании

Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull Ferrari привезла в Испанию обновленные понтоны в стиле Red Bull

Самое важное:

Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

WRC WRC
Ралли Италия

Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье Невилль вышел в лидеры Ралли Италия после аварии Ожье

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

F1 Формула 1
Гран При Испании

Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке Гасли получил двойной штраф и потеряет шесть позиций на решетке

Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым

Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым

F1 Формула 1
Гран При Испании

Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым Алонсо: Даже с поврежденным днищем реально было стать в квалификации вторым

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

F1 Формула 1
Гран При Испании

Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа Как вышло, что Расселл чуть не вынес Хэмилтона с трассы? Версия Джорджа

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.