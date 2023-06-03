Леклер о проигранной квалификации: Удивлюсь, если машина в порядке

Шарлю Леклеру так и не удалось проехать достаточно быстрый круг в первом сегменте субботней сессии на «Каталунье» – гонщик остался лишь 19-м. Несколько раз ему пришлось прерывать попытки из-за других пилотов на трассе, но также монегаск жаловался команде по радио на работу задних шин.

От своего партнера по Скудерии Карлоса Сайнса Леклер отстал почти на семь десятых секунды.

«У меня нет ответа, – признался прошлогодний обладатель поула в эфире Sky Sports. – Единственное, что я могу сказать – в левых поворотах машина была просто неуправляемой. В правых ощущения были почти теми же, что утром в тренировке, но в левых словно что-то пропало. Нам надо проанализировать данные и понять, что произошло. Мы оказались очень далеко от того темпа, которого я ожидал.

Он добавил: «Поначалу я был уверен, что дело в шинах. Но на второй попытке ощущения оказались в точности такими же. В левых поворотах сцепление задних колес с трассой просто пропадало. Мы все проверим – и я буду крайне удивлен, если машина окажется в порядке.

Даже утром, когда условия были гораздо сложнее, машина ехала очень неплохо. Так что что-то явно случилось».

Гонщик добавил, что едва вообще не попал в аварию: «У меня часть возникали опасные моменты, а прямо перед красными флагами я чуть не утратил контроль над машиной и едва не оказался в гравии. Кстати, это было в левом повороте.

Очень, очень странное поведение. Так что мы обязательно все проверим».

Другой пилот Скудерии Карлос Сайнс начнет домашний Гран При вторым, это его лучший результат в сезоне.