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Формула 1 / Гран При Турции Новости

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

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Шарль заверил, что не жалеет о том, как затянул с пит-стопом

Леклер о потере подиума: Очень странная ситуация

Шарль Леклер стартовал третьим на Гран При Турции и долгое время удерживал эту позицию. Однако, когда все соперники поехали в боксы, монегаск задержался на трассе и вышел в лидеры.

В какой-то момент пилот решил попробовать доехать до финиша, не меняя резину, и удержать первую позицию. Однако ближе к финишу он начал сильно уступать соперникам в темпе и все же свернул в боксы, из-за чего не успел прогреть шины до конца гонки и пропустил Серхио Переса вперед в борьбе за третье место.

«Очень странная ситуация, но думаю, так было у всех, – сказал Леклер. – Это и запутало нас, когда мы решали, в какой момент заезжать в боксы. Потому что у меня были старые шины, но по радио мне говорили, что Боттас на новых едет не особо быстрее. Поэтому я подумал, что могу удержаться впереди на старых. 

Но проблема в том, что первые семь кругов эти шины сильно зернятся, а потом в них появляется темп. И когда соперники набрали темпы, мы поняли, что надо ехать в боксы. Но было уже слишком поздно. Оставшиеся 10 кругов до финиша я пытался включить свои шины, но не вышло.

Обидно, ведь из-за этого мы потеряли подиум, но я ни о чем не жалею. У меня была ясная картина происходящего в гонке и на тот момент мы выбрали то, что считали верным решением. Оно не окупилось, но дело в странной работе шин».

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