Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

В нынешнем сезоне Ferrari не очень здорово удается поддерживать темп на длинной дистанции, но один быстрый круг алые машины проезжают весьма неплохо.

До Гран При Японии Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом уже четырежды стартовали с поула. С учетом недавнего усиления Скудерии и позитивной оценки новинок, подготовленных для «Сузуки», многие называли именно эту команду главным соперником Red Bull в субботу.

Но в итоге пилоты на алых машинах остались лишь четвертым и шестым – они проиграли не только главному фавориту Максу Ферстаппену, но и прямым конкурентам из McLaren.

При этом отставание от времени поула оказалось весьма значительным – в районе восьми десятых секунды.

Именно поэтому, отвечая на вопрос Motorsport.com, опередивший напарника Леклер признал, что не видит особых поводов для позитива.

«Просто безумие, насколько они [Red Bull] быстры, – вздохнул монегаск. – причем эта скорость есть у них с самой первой тренировки.

Мы понимали, что должны хорошо поработать с данными, в особенности это касалось первого сектора, где у нас главные потери.

В итоге я доволен тем, как проехал свой круг… Хотя нет, слово "доволен" в данном случае не подходит – я-то считал, что это по-настоящему хороший круг, что я сделал все, что только было возможно. Он и правда вышел неплохим, вот только хватило его лишь для четвертого места, и это самое досадное.

"Сузука" просто великолепна, но как же это огорчает, когда после такого круга по этой трассе ты остаешься всего лишь четвертым, да к тому же в семи десятых позади поула…»

Шарль опередил в квалификации Карлоса Сайнса впервые с Гран При Бельгии, который был еще до летних каникул.