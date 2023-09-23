Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду
По словам пилота Ferrari, темп Red Bull отбил у него всякое удовольствие после завершения японской квалификации
В нынешнем сезоне Ferrari не очень здорово удается поддерживать темп на длинной дистанции, но один быстрый круг алые машины проезжают весьма неплохо.
До Гран При Японии Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом уже четырежды стартовали с поула. С учетом недавнего усиления Скудерии и позитивной оценки новинок, подготовленных для «Сузуки», многие называли именно эту команду главным соперником Red Bull в субботу.
Но в итоге пилоты на алых машинах остались лишь четвертым и шестым – они проиграли не только главному фавориту Максу Ферстаппену, но и прямым конкурентам из McLaren.
При этом отставание от времени поула оказалось весьма значительным – в районе восьми десятых секунды.
Именно поэтому, отвечая на вопрос Motorsport.com, опередивший напарника Леклер признал, что не видит особых поводов для позитива.
«Просто безумие, насколько они [Red Bull] быстры, – вздохнул монегаск. – причем эта скорость есть у них с самой первой тренировки.
Мы понимали, что должны хорошо поработать с данными, в особенности это касалось первого сектора, где у нас главные потери.
В итоге я доволен тем, как проехал свой круг… Хотя нет, слово "доволен" в данном случае не подходит – я-то считал, что это по-настоящему хороший круг, что я сделал все, что только было возможно. Он и правда вышел неплохим, вот только хватило его лишь для четвертого места, и это самое досадное.
"Сузука" просто великолепна, но как же это огорчает, когда после такого круга по этой трассе ты остаешься всего лишь четвертым, да к тому же в семи десятых позади поула…»
Шарль опередил в квалификации Карлоса Сайнса впервые с Гран При Бельгии, который был еще до летних каникул.
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