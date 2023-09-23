Предыдущая / Видео: стартовая решетка Гран При Японии Следующая / Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Формула 1 / Гран При Японии Новость

Леклер о квалификации: Круг вышел хорошим, но радоваться я не буду

По словам пилота Ferrari, темп Red Bull отбил у него всякое удовольствие после завершения японской квалификации

Филип Клерен
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

В нынешнем сезоне Ferrari не очень здорово удается поддерживать темп на длинной дистанции, но один быстрый круг алые машины проезжают весьма неплохо.

До Гран При Японии Шарль Леклер с Карлосом Сайнсом уже четырежды стартовали с поула. С учетом недавнего усиления Скудерии и позитивной оценки новинок, подготовленных для «Сузуки», многие называли именно эту команду главным соперником Red Bull в субботу. 

Но в итоге пилоты на алых машинах остались лишь четвертым и шестым – они проиграли не только главному фавориту Максу Ферстаппену, но и прямым конкурентам из McLaren. 

При этом отставание от времени поула оказалось весьма значительным – в районе восьми десятых секунды. 

Именно поэтому, отвечая на вопрос Motorsport.com, опередивший напарника Леклер признал, что не видит особых поводов для позитива. 

«Просто безумие, насколько они [Red Bull] быстры, – вздохнул монегаск. – причем эта скорость есть у них с самой первой тренировки.  

Мы понимали, что должны хорошо поработать с данными, в особенности это касалось первого сектора, где у нас главные потери. 

В итоге я доволен тем, как проехал свой круг… Хотя нет, слово "доволен" в данном случае не подходит – я-то считал, что это по-настоящему хороший круг, что я сделал все, что только было возможно. Он и правда вышел неплохим, вот только хватило его лишь для четвертого места, и это самое досадное.  

"Сузука" просто великолепна, но как же это огорчает, когда после такого круга по этой трассе ты остаешься всего лишь четвертым, да к тому же в семи десятых позади поула…» 

Шарль опередил в квалификации Карлоса Сайнса впервые с Гран При Бельгии, который был еще до летних каникул. 

Читайте также:
Поделились
Комментарии

Видео: стартовая решетка Гран При Японии

Гран При Японии: дуэли в квалификациях
Филип Клерен Больше от
Филип Клерен
AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду

AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду

Формула 1

AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду AlphaTauri назвала своими пилотами на сезон-2024 Риккардо и Цуноду

«Машиной вновь приятно управлять». Макса порадовало начало этапа в Японии

«Машиной вновь приятно управлять». Макса порадовало начало этапа в Японии

Формула 1
Гран При Японии

«Машиной вновь приятно управлять». Макса порадовало начало этапа в Японии «Машиной вновь приятно управлять». Макса порадовало начало этапа в Японии

McLaren взяла запасным гонщиком 29-летнего японца

McLaren взяла запасным гонщиком 29-летнего японца

Формула 1

McLaren взяла запасным гонщиком 29-летнего японца McLaren взяла запасным гонщиком 29-летнего японца

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Формула 1
Гран При Японии

Гран При Японии: дуэли в квалификациях Гран При Японии: дуэли в квалификациях

Стартовая решетка Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии

Формула 1
Гран При Японии

Стартовая решетка Гран При Японии Стартовая решетка Гран При Японии

Леклер похвалил новое днище Ferrari

Леклер похвалил новое днище Ferrari

Формула 1
Гран При Японии

Леклер похвалил новое днище Ferrari Леклер похвалил новое днище Ferrari

Ferrari Больше от
Ferrari
«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

Формула 1
Гран При Японии

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк «Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Формула 1
Гран При Японии

Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии Положение в общем зачете Формулы 1 после Гран При Японии

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Формула 1
Гран При Японии

Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке» Анализ: как жесткие шины могут осложнить Red Bull и Ferrari гонку на «Сузуке»

Самое важное:

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS «Так себе идея». Льюису не понравилось помогать Расселлу с DRS

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

MGP MotoGP
Гран При Индии

Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал Бедзекки уехал от соперников в индийской гонке, лидер MotoGP Баньяя упал

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

F1 Формула 1
Гран При Японии

Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте Ферстаппен рассказал, что готовился к аварии в первом повороте

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

F1 Формула 1
Гран При Японии

«Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк «Ехал и смеялся над ними». Сайнса повеселила попытка Mercedes повторить его трюк

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Socials
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2023 Motorsport Network. Все права защищены.