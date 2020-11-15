Леклер о четвертом месте: Зол и чувствую только разочарование
Ошибка на финише стоила гонщику Ferrari двух позиций
Шарль Леклер начинал последний круг Гран При Турции на третьем месте, преследуя Серхио Переса. Перед финишем монегаск сумел пройти пилота Racing Point, но допустил ошибку, упустив не только второе, но и третье место.
«Я так зол на себя, чувствую только разочарование, – сказал Леклер в эфире Sky Sports. – Да, я могу быть доволен, если посмотреть на то, где был после 10 кругов. Кажется, я секунд на 25-30 отставал от тех, с кем потом боролся на финише. Но нельзя позволять себе такие ошибки за три круга до финиша.
Понятно, что я боролся за второе место, и очень обидно остаться вообще без подиума из-за ошибки».
Третью позицию у Леклера в итоге отобрал его напарник Себастьян Феттель. И несмотря на расстройство монегаск нашел теплые слова в его адрес:
«Хочу поздравить Себа, ведь это его первый подиум за сезон. Ему этот чемпионат дается очень тяжело, и я рад, что он наконец показал, чего стоит на трассе».
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Турции
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин