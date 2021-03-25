Леклер: Новой Ferrari легче управлять

В прошлом году Ferrari показала худший результат за 40 лет, став только шестой в Кубке конструкторов. Причиной этого называли проблемы команды как с силовой установкой, так и с шасси.

В 2021-м Скудерия приготовила новый двигатель и по возможности доработала болид. После тестов Шарль Леклер уверен, что машина стала лучше, но пока не готов судить, насколько.

«Машина стала лучше в плане баланса, в том, как ведет себя в разных частях поворота, – сказал Леклер. – Она немного лучше, ей полегче управлять. Это уже хорошо. Есть и другие положительные признаки. Но трудно судить, пока мы не доведем болид до предела в квалификации».