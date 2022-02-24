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Формула 1 / Предсезонные тесты в Барселоне Новости

Леклер: Никто не собирается раскрывать истинный темп машин

По словам пилота Ferrari, итальянская команда в целом выполнила программу, запланированную на первый день тестов

Леклер: Никто не собирается раскрывать истинный темп машин
Кирилл Качнов
Автор:
, главный редактор
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Шарль Леклер остался доволен тем, как команда Ferrari провел первый день предсезонных тестов на трассе в Барселоне.

«Мы выполнили программу, которая была запланирована нами на первый день – и все прошло без сбоев, – рассказал монегаск журналистам вечером в среду. – Что особенно хорошо – если учесть, что мы работаем с машиной, построенной по новым техтребованиям. Так что, я с нетерпением жду возможности вернуться на трассу.

Мои первые впечатления – неплохие. Но, конечно, не стоит особенно сильно радоваться тому, что мы увидели в протоколах – надо продолжать усердно работать. К тому же, в первые дни тестов никто не собирается раскрывать истинный темп своих машин.

Сейчас сложно составить четкую картину того, что происходит. Поэтому надо сохранять концентрацию и продолжать работу. Мы проехали много кругов – больше, чем любая другая команда, и это позитивный фундамент для дальнейшей работы».

Напомним, Леклер и его напарник Карлос Сайнс в итоговом протоколе среды оказались на второй и третьей строчках, уступив только Ландо Норрису на McLaren.

«Нам по-прежнему многое предстоит сделать – но уже сегодня мы почувствовали заметную разницу с машинами прошлого года. Впрочем, я не думаю, что адапатация к новым болидом займет много времени. Конечно, потом отыгрывать даже десятые доли секунды будет сложно – но ведь это и есть самая интересная задача! Впрочем, здесь, в Барселоне мы явно заниматься этим не будем – ведь перед первой гонкой еще будут тесты в Бахрейне».

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