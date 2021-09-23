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Формула 1 / Гран При России Новости

Леклер не ждет от нового двигателя многого. Но это и не нужно

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По словам гонщика Ferrari, отставание от McLaren минимально, так что даже маленькая прибавка играет роль

Леклер не ждет от нового двигателя многого. Но это и не нужно

Шарль Леклер стартует в гонке Гран При России с последнего места, так как на его болиде поменяют мотор. Это в любом случае пришлось бы сделать до конца сезона, но в Ferrari решили совершить замену сейчас, так как в их распоряжении появилась силовая установка с улучшенной гибридной составляющей.

В четверг в Сочи Леклер признался, что решение о замене принималось без его участия, но понадеялся, что это поможет в борьбе с McLaren за третье место в Кубке конструкторов.

«Все сошлись на том, что замена нужна как можно быстрее, – сказал Леклер. – Не я это предложил, но я сразу же согласился. Если бы сейчас был Гран При Монако, то с заменой мотора можно было бы и подождать, но в Сочи нужна мощность, так что в этом был смысл.

Насчет того, когда новый мотор получит Карлос Сайнс, то я не знаю. Но думаю, тут будет та же логика: как только команда сможет, так сразу и поставит.

Даже если прогресс будет небольшим, надо понимать, что и McLaren мы уступаем немного, так что в борьбе это важно. Ну и потом, нужно убедиться, что мы движемся в верном направлении при работе над силовым агрегатом для 2022 года».

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