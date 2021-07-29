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Леклер не удивлен успехами Ferrari и ждет большего

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Шарль настроен только на прогресс

Леклер не удивлен успехами Ferrari и ждет большего

В прошлом году Ferrari провела худший сезон за 40 лет, а в этом борется за третье место в Кубке конструкторов и даже периодически борется за победы в гонках. Пилот Скудерии Шарль Леклер отметил, что команда превзошла собственные ожидания, но не удивило монегаска.

«Мы выступаем лучше, чем я ожидал, но за этим стоит огромная работа, которую я каждый раз вижу в Маранелло, так что это не сюрприз, – сказал Леклер. – Очевидно, мы сильно прибавили в сравнении с прошлым годом. Это говорит, что мы движемся в верном направлении. Но это не конец пути, наша цель – вернуться на вершину. Сейчас мы сосредоточены на работе над этим возвращением».

На нескольких этапах Ferrari в квалификации смотрелась заметно сильнее, чем в гонке. В последнее время ситуацию удалось сбалансировать, но, по словам Леклера, проблема не до конца решена:

«От трассы к трассе ситуация немного меняется. Но мы также проделали работу после Франции, где получили неприятный сюрприз. После этого мы кое с чем разобрались, но еще не до конца поняли причины такой ситуации».

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