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Леклер не стал оправдываться за аварию с Гасли
Автор: Иван Матушкин , редактор
Шарль уверен, что должен был избежать контакта
На первом круге Гран При Штирии Шарль Леклер столкнулся с Пьером Гасли. Монегаску после этого пришлось менять крыло, а француза авария привела к сходу с гонки.
Леклер же сумел прорваться из хвоста пелотона на седьмое место и был признан лучшим гонщиком дня. Однако оправдания стартовой ошибке пилот Ferrari не находит.
«Мы могли выступить намного лучше, но из-за этого контакта на первом круге все время отставали, – сказал Леклер. – В этих машинах мало что видно, но это не оправдание. Мы пилоты Формулы 1 и должна представлять, насколько длинна наша машина. Да, видимость не лучшая, но это не оправдание для меня».
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