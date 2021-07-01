Леклер не стал оправдываться за аварию с Гасли

На первом круге Гран При Штирии Шарль Леклер столкнулся с Пьером Гасли. Монегаску после этого пришлось менять крыло, а француза авария привела к сходу с гонки.

Леклер же сумел прорваться из хвоста пелотона на седьмое место и был признан лучшим гонщиком дня. Однако оправдания стартовой ошибке пилот Ferrari не находит.

«Мы могли выступить намного лучше, но из-за этого контакта на первом круге все время отставали, – сказал Леклер. – В этих машинах мало что видно, но это не оправдание. Мы пилоты Формулы 1 и должна представлять, насколько длинна наша машина. Да, видимость не лучшая, но это не оправдание для меня».