Шарль Леклер поделился в социальных сетях замечательной историей, случившейся в этот уик-энд. Пилот Ferrari настолько увлекся очередными кибергонками – в тот момент он участвовал в каких-то раллийных соревнованиях, – что не слышал ни звонков в дверь, ни телефона.

Тем временем Шарлотта, забывшая ключи, не могла попасть в их квартиру. Догадливая девушка, чтобы сообщить о своей проблеме, подписалась на Леклера в стриминговом сервисе Twitch и написала ему сообщение прямо в игровой чат.

«Я был в наушниках и не слышал звонка телефона из соседней комнаты. Ей пришлось написать в чат, чтобы я открыл дверь», – написал Шарль в твиттере. После чего с сожалением добавил: «Правда, подписалась она всего на один месяц…»

Шарлотта Сине – дочка богатого бизнесмена из Монако, она на два года младше Леклера. Они были занкомы уже довольно давно, но встречаться начали только прошлой осенью.