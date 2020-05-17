Леклер не пускал свою подругу домой, пока та не подписалась на него в Twitch
Гонщик Ferrari настолько увлекся виртуальными заездами, что его девушке Шарлотте пришлось почти полчаса стоять перед закрытой дверью
Шарль Леклер поделился в социальных сетях замечательной историей, случившейся в этот уик-энд. Пилот Ferrari настолько увлекся очередными кибергонками – в тот момент он участвовал в каких-то раллийных соревнованиях, – что не слышал ни звонков в дверь, ни телефона.
Тем временем Шарлотта, забывшая ключи, не могла попасть в их квартиру. Догадливая девушка, чтобы сообщить о своей проблеме, подписалась на Леклера в стриминговом сервисе Twitch и написала ему сообщение прямо в игровой чат.
«Я был в наушниках и не слышал звонка телефона из соседней комнаты. Ей пришлось написать в чат, чтобы я открыл дверь», – написал Шарль в твиттере. После чего с сожалением добавил: «Правда, подписалась она всего на один месяц…»
Шарлотта Сине – дочка богатого бизнесмена из Монако, она на два года младше Леклера. Они были занкомы уже довольно давно, но встречаться начали только прошлой осенью.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский