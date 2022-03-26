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Формула 1 / Гран При Саудовской Аравии Новости

Леклер: Не ожидал, что Перес поставит такое время

Монегаск признался, что такое ответное время Серхио Переса было для него довольно внезапным

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Леклер: Не ожидал, что Перес поставит такое время
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По ходу последних минут третьего сегмента квалификации Формулы 1 в Джидде основное сражение развернулось между пилотами Ferrari и гонщиком Red Bull Серхио Пересом. Сначала первое время поставил Карлос Сайнс, затем почти на две десятых секунды его опередил напарник Шарль Леклер. Однако, как оказалось, ответный удар был за Пересом: Серхио поставил идеальный круг и завоевал поул, обойдя монегаска на 0,025 секунды. 

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Леклер признался, что не ожидал такой прыти от своего соперника. «Мой последний круг был хорошим, я очень рад, – отметил Леклер. – Вся квалификация была только о том, чтобы не совершить ошибок, – и в третьем сегменте я собрал более или менее нормальный круг, но я не ожидал, что Чеко поставит такое хорошее время! Поздравляю, он большой молодец. Надеюсь, у нас завтра будет удачный старт».

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