Леклер не откажется от агрессии из-за аварии
Пилот Ferrari не зол на себя за излишний риск в Монако
Шарль Леклер завоевал поул-позицию на Гран При Монако, однако разбил машину в конце квалификации. Полученное в аварии повреждение не позволило монегаску выйти на старт гонки. Однако менять из-за этого свой уровень агрессии он не намерен.
«Я шел на улучшение результата, в этом моя сильная сторона, – сказал пилот. – Временами это и делает меня таким успешным в квалификациях, но также становится причиной ошибок. Но свой подход я не изменю, потому что всегда должен атаковать.
Если и есть момент, когда атаковать необходимо, то это третий сегмент квалификации в Монако. Всегда нужно извлекать уроки, но я не могу злиться на себя за то, что рискнул».
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Источник: провал Mercedes в Монако затормозит подписание контракта с Хэмилтоном
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Автор
|Иван Матушкин