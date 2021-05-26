Леклер не откажется от агрессии из-за аварии

Шарль Леклер завоевал поул-позицию на Гран При Монако, однако разбил машину в конце квалификации. Полученное в аварии повреждение не позволило монегаску выйти на старт гонки. Однако менять из-за этого свой уровень агрессии он не намерен.

«Я шел на улучшение результата, в этом моя сильная сторона, – сказал пилот. – Временами это и делает меня таким успешным в квалификациях, но также становится причиной ошибок. Но свой подход я не изменю, потому что всегда должен атаковать.

Если и есть момент, когда атаковать необходимо, то это третий сегмент квалификации в Монако. Всегда нужно извлекать уроки, но я не могу злиться на себя за то, что рискнул».