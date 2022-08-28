Леклер не нашел поводов для недовольства командой после гонки в Спа
Очередная тактическая осечка Скудерии не показалась Шарлю значительной
Шарлю Леклеру пришлось прорываться на бельгийском этапе из конца стартовой решетки, где он оказался после штрафа за замену мотора. Однако, в отличие от Макса Ферстаппена, которому даже аналогичное наказание не помешало одержать победу, монегаск добрался к финишу только до пятого места.
Однако и этот результат Шарль потерял из-за ошибки команды – в самом конце дистанции ему решили провести пит-стоп, чтобы на свежих шинах отобрать лучшее время круга. Но на трассу он вернулся прямо перед Фернандо Алонсо, который сразу бросился в борьбу с лидером Ferrari.
Леклеру в итоге удалось взять верх, но оказалось, что он превысил скорость на пит-лейне, за что получил пять секунд штрафа и оказался в протоколе ниже соперника из Alpine.
Такое развитие событий, по словам Шарля, даже не расстроило его.
«Куда печальнее было видеть разниwe в темпе с Red Bull, – объяснил гонщик. – Вот над этим надо будет всерьез поработать. А штраф не имеет к команде никакого отношения».
После Спа отставание от Ферстаппена в общем зачете достигло почти сотни очков. Более того, Шарль вновь пропустил на второй место Серхио Переса.
«Если посмотреть на Red Bull, они просто на другом уровне, – признал монегаск. – Или же они что-то нашли в этот уик-энд, что тоже не может не волновать нас.
Пока у нас нет точного ответа, они очень быстры на прямых. Кажется, у них вообще пропадает прижимная сила. Но потом вновь появляется на входе в поворот. И там они вновь столь же быстры, как мы, если не быстрее.
Все это очень напрягает. Борьба за титулы определенно стала для нас невероятно сложной».
Также в трансляцию гонки попали несколько диалогов Леклера с его гоночным инженером. Среди прочего пилот стал уточнять вопросы тактики, чего прежде никогда не делал.
По его словам, дело вовсе не в том, что он не доверяет команде – как оказалось, в Спа Ferrari просто не стала использовать в эфире специальные шифры.
«Да нет, мы всегда обсуждали эту тему, – объяснил он. – Просто в этот раз выражались чуть более ясно, так как вели гонку в одиночестве. Именно поэтому можно было называть вещи своими именами».
|Видели, как подорожали автомобили? Пришло время продавать! Рассказываем о НОВОМ способе быстро, безопасно и, главное, дорого продать свою машину. И не спрашиваем, зачем вам эти деньги. Ссылка здесь
Хэмилтон отказался говорить с Алонсо после аварии в Спа
Столкновение Алонсо и Хэмилтона в Спа: фото и видео
Самое важное:
Анализ: как суд будет решать судьбу Пиастри
Сегодня состоится онлайн-заседание Комиссии по разрешению контрактных споров, которое поставит точку в вопросе о будущем Оскара Пиастри
Алонсо об аварии: Я рад, что Хэмилтон признал свою ошибку
Испанец провел параллели между своим столкновением в Спа и событиями 2014 года
Бинотто: Форма Ferrari в Бельгии не связана с директивой о «козлении»
По словам руководителя Скудерии, провальное выступление на этапе в Спа не имеет отношения к новым ограничениям на раскачку машин
Расселл объяснил потерю темпа в борьбе с Сайнсом
По мнению пилота Mercedes, у него был шанс на подиум, но он сам допустил ошибку