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Шарлю Леклеру пришлось прорываться на бельгийском этапе из конца стартовой решетки, где он оказался после штрафа за замену мотора. Однако, в отличие от Макса Ферстаппена, которому даже аналогичное наказание не помешало одержать победу, монегаск добрался к финишу только до пятого места.

Однако и этот результат Шарль потерял из-за ошибки команды – в самом конце дистанции ему решили провести пит-стоп, чтобы на свежих шинах отобрать лучшее время круга. Но на трассу он вернулся прямо перед Фернандо Алонсо, который сразу бросился в борьбу с лидером Ferrari.

Леклеру в итоге удалось взять верх, но оказалось, что он превысил скорость на пит-лейне, за что получил пять секунд штрафа и оказался в протоколе ниже соперника из Alpine.

Такое развитие событий, по словам Шарля, даже не расстроило его.

«Куда печальнее было видеть разниwe в темпе с Red Bull, – объяснил гонщик. – Вот над этим надо будет всерьез поработать. А штраф не имеет к команде никакого отношения».

После Спа отставание от Ферстаппена в общем зачете достигло почти сотни очков. Более того, Шарль вновь пропустил на второй место Серхио Переса.

«Если посмотреть на Red Bull, они просто на другом уровне, – признал монегаск. – Или же они что-то нашли в этот уик-энд, что тоже не может не волновать нас.

Пока у нас нет точного ответа, они очень быстры на прямых. Кажется, у них вообще пропадает прижимная сила. Но потом вновь появляется на входе в поворот. И там они вновь столь же быстры, как мы, если не быстрее.

Все это очень напрягает. Борьба за титулы определенно стала для нас невероятно сложной».

Также в трансляцию гонки попали несколько диалогов Леклера с его гоночным инженером. Среди прочего пилот стал уточнять вопросы тактики, чего прежде никогда не делал.

По его словам, дело вовсе не в том, что он не доверяет команде – как оказалось, в Спа Ferrari просто не стала использовать в эфире специальные шифры.

«Да нет, мы всегда обсуждали эту тему, – объяснил он. – Просто в этот раз выражались чуть более ясно, так как вели гонку в одиночестве. Именно поэтому можно было называть вещи своими именами».

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