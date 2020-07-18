Леклер не надеется на победу. Его цель – заработать очки

В Венгрии оба пилота Ferrari впервые в этом сезоне прошли в финал квалификации. Они заняли третий ряд стартового поля. Шарль Леклер, который на сей раз проиграл квалификацию своему напарнику, с осторожностью оценил свои шансы в гонке.

«В этот уик-энд мы выглядим лучше. К тому же я полагаю, что в гоночном режиме мы в целом сильнее, чем в квалификации, – сказал монегаск в эфире Sky F1. – У нас пятое и шестое места на старте, что не так уж и плохо. Думаю, завтра мы можем побороться за важные очки для команды.

Наша главная проблема сейчас заключается в скорости на прямых, при этом в поворотах машина ведет себя весьма неплохо, мы сильны в этом. Здесь же трасса почти вся состоит из поворотов, так что я надеюсь, что нам это поможет».