Леклер назвал выступление в Австрии безупречным

Стартовав в первой гонке сезона седьмым, Шарль Леклер большую часть дистанции оставался в середине первой десятки и, кажется, не претендовал ни на что серьезное. Однако за восемь последних кругов монегаск обогнал Ландо Норриса и Серхио Переса, что в сочетании с проблемами других соперников принесло ему второе место.

«Я совершенно не ожидал такого, – признался он в интервью после финиша. – Это огромный сюрприз, но очень приятный. Должен признать, сегодня мы сделали все безупречно. И финишировали вторыми.

Понятно, что нам повезло со штрафом Льюиса [Хэмилтона, который на трассе стал вторым, но получил пять дополнительных секунд за столкновение с Алексом Элбоном], всеми этими авариями и другими событиями. Но это часть гонок.

Мы изначально нацеливались извлекать выгоду из таких ситуаций. Уверен, что мы сможем добиваться таких результатов и по чистой скорости, но это потребует времени».

Говоря о своих обгонах, Шарль добавил: «Я хотел действовать агрессивно. С каждым выездом машины безопасности у меня возникали проблемы [на рестарте] на участке от первого до третьего поворота. И знал, что там у меня нет шансов.

Что-то могло получиться, только если соперник допустит ошибку. Ландо в какой-то момент чуть потерял скорость в борьбе с Серхио – так что я пошел в атаку».

Подиум в Австрии стал для Шарля 11-м в карьере, но вторым он финишировал прежде лишь на этой же трассе год назад.