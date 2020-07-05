Леклер назвал выступление в Австрии безупречным
После сложного начала уик-энда в Шпильберге пилот Ferrari смог финишировать в гонке вторым, проведя под конец несколько красивых обгонов
Стартовав в первой гонке сезона седьмым, Шарль Леклер большую часть дистанции оставался в середине первой десятки и, кажется, не претендовал ни на что серьезное. Однако за восемь последних кругов монегаск обогнал Ландо Норриса и Серхио Переса, что в сочетании с проблемами других соперников принесло ему второе место.
«Я совершенно не ожидал такого, – признался он в интервью после финиша. – Это огромный сюрприз, но очень приятный. Должен признать, сегодня мы сделали все безупречно. И финишировали вторыми.
Понятно, что нам повезло со штрафом Льюиса [Хэмилтона, который на трассе стал вторым, но получил пять дополнительных секунд за столкновение с Алексом Элбоном], всеми этими авариями и другими событиями. Но это часть гонок.
Мы изначально нацеливались извлекать выгоду из таких ситуаций. Уверен, что мы сможем добиваться таких результатов и по чистой скорости, но это потребует времени».
Говоря о своих обгонах, Шарль добавил: «Я хотел действовать агрессивно. С каждым выездом машины безопасности у меня возникали проблемы [на рестарте] на участке от первого до третьего поворота. И знал, что там у меня нет шансов.
Что-то могло получиться, только если соперник допустит ошибку. Ландо в какой-то момент чуть потерял скорость в борьбе с Серхио – так что я пошел в атаку».
Подиум в Австрии стал для Шарля 11-м в карьере, но вторым он финишировал прежде лишь на этой же трассе год назад.
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Об этой статье
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|Формула 1
|Этап
|Гран При Австрии
|Сессия
|Гонка
|Местонахождение
|Red Bull Ринг
|Пилоты
|Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Александр Кабановский