Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Шарль Леклер после штрафа за замену мотора оказался на стартовой решетке только 19-м. И хотя его машина получила заднее крыло, призванное облегчить обгоны, пилот Ferrari прорывался через пелотон вовсе не так стремительно, как хотелось его поклонникам.

К третьему кругу монегаск был 16-м, к девятому – 13-м, а к 23-му, когда соперники стали проводить пит-стопы, вышел на седьмое. На финальном отрезке он опередил обоих пилотов Alpine и финишировал пятым.

Оценивая свою гонку, он сказал: «В первой части дистанции главная сложность была в том, что все могли использовать DRS, потому я был не в силах что-то сделать [для обгона]. Затем, на середине гонки, начались большие проблемы на разгонах. У Эcтебана [Окона] впереди меня были свежие шины, из-за чего сцепление было куда лучше, и мне не удавалось держаться за ним на выходе из десятого поворота [который выводит на длинную заднюю прямую]. Это очень огорчало.

На а потом был медленный пит-стоп, который еще более усложнил нам жизнь. Из-за него я застрял позади четырех машин и вновь попал в «поезд» с DRS. Пришлось действовать агрессивнее обычного.

Учитывая все факторы, думаю, что пятое место было нашим максимумом».

Леклер добавил, что даже без заминки в боксах он едва ли смог бы навязать борьбу пилотам Mercedes.

В общем зачете отставание Леклера от лидера сезона Макса Ферстаппена достигло уже 49 очков.

«Это мотивирует меня, – заверил гонщик Ferrari. – Мотивирует тем, что я знаю скорость нашей машины, а потому не переживаю. Напротив, я очень нацелен провести чистый уик-энд и показать, что мы сильны. Надеюсь, это получится сделать уже в Сильверстоуне».

Дополнительная информация: Алекс Калинаукас