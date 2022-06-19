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Формула 1 / Гран При Канады Новость

Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде

По ходу гонки в Монреале лидеру Ferrari приходилось преодолевать самые разные препятствия.

Александр Кабановский
Автор:
, Ответственный редактор
Леклер назвал три фактора, помешавших ему в Канаде
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Шарль Леклер после штрафа за замену мотора оказался на стартовой решетке только 19-м. И хотя его машина получила заднее крыло, призванное облегчить обгоны, пилот Ferrari прорывался через пелотон вовсе не так стремительно, как хотелось его поклонникам. 

К третьему кругу монегаск был 16-м, к девятому – 13-м, а к 23-му, когда соперники стали проводить пит-стопы, вышел на седьмое. На финальном отрезке он опередил обоих пилотов Alpine и финишировал пятым. 

Оценивая свою гонку, он сказал: «В первой части дистанции главная сложность была в том, что все могли использовать DRS, потому я был не в силах что-то сделать [для обгона]. Затем, на середине гонки, начались большие проблемы на разгонах. У Эcтебана [Окона] впереди меня были свежие шины, из-за чего сцепление было куда лучше, и мне не удавалось держаться за ним на выходе из десятого поворота [который выводит на длинную заднюю прямую]. Это очень огорчало. 

На а потом был медленный пит-стоп, который еще более усложнил нам жизнь. Из-за него я застрял позади четырех машин и вновь попал в «поезд» с DRS. Пришлось действовать агрессивнее обычного.  

Учитывая все факторы, думаю, что пятое место было нашим максимумом».

Леклер добавил, что даже без заминки в боксах он едва ли смог бы навязать борьбу пилотам Mercedes. 

В общем зачете отставание Леклера от лидера сезона Макса Ферстаппена достигло уже 49 очков. 

«Это мотивирует меня, – заверил гонщик Ferrari. – Мотивирует тем, что я знаю скорость нашей машины, а потому не переживаю. Напротив, я очень нацелен провести чистый уик-энд и показать, что мы сильны. Надеюсь, это получится сделать уже в Сильверстоуне».

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Дополнительная информация: Алекс Калинаукас

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