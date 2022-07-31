Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Шарль Леклер вышел в лидеры гонки, опередив на 31-м круге стартовавшего с поула Джорджа Расселла. Однако спустя восемь кругов монегаск получил команду ехать на второй пит-стоп – и получил резину Hard.

В Ferrari приняли такое решение, хотя на тот момент Шарль провел на предыдущем комплекте Medium всего 17 кругов, а ранее перешедшие на Hard гонщики Alpine явно испытывали проблемы со сцеплением.

Сам Леклер был против использования жесткого состава. В итоге из-за потери темпа ему пришлось в третий раз ехать в боксы, что не позволило финишировать выше шестого места.

«Я считаю, второй отрезок стоило удлинить, – сказал гонщик в эфире Sky Sports. – Первый пит-стоп мы провели в самый удачный момент, но почему второй потребовался так рано, просто не понимаю.

Я ясно сказал им [по радио], что хочу оставаться на Medium так долго, как только возможно. Но мне провели ранний пит-стоп и перевели на Hard. Причин этого я понять не могу.

Из-за этого мне пришлось еще один раз останавливаться в боксах, так как ехать на Hard было невероятно сложно».

До старта в Ferrari говорили, что не собираются отвлекаться на действия Red Bull и Макса Ферстаппена, но в действительности второй пит-стоп Леклера стал реакцией на действия главных соперников.

«Почти уверен, что их пит-стоп оказался для нас дополнительным прессингом. Но все же мне не кажется, что мы должны были так реагировать. Это примело к эффекту снежного кома, мы проиграли в итоге гораздо больше, чем могли бы».

Отставание Шарля от Ферстаппена в общем зачете выросло до 80 очков за девять этапов до конца чемпионата.

Дополнительная информация: Олег Карпов