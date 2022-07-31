«Не понимаю, зачем так делать». Леклер назвал тактику Ferrari ошибкой
Гонщик признался, что считает неверным решение Ferrari перевести его на самый жесткий состав по ходу Гран При Венгрии
Шарль Леклер вышел в лидеры гонки, опередив на 31-м круге стартовавшего с поула Джорджа Расселла. Однако спустя восемь кругов монегаск получил команду ехать на второй пит-стоп – и получил резину Hard.
В Ferrari приняли такое решение, хотя на тот момент Шарль провел на предыдущем комплекте Medium всего 17 кругов, а ранее перешедшие на Hard гонщики Alpine явно испытывали проблемы со сцеплением.
Сам Леклер был против использования жесткого состава. В итоге из-за потери темпа ему пришлось в третий раз ехать в боксы, что не позволило финишировать выше шестого места.
«Я считаю, второй отрезок стоило удлинить, – сказал гонщик в эфире Sky Sports. – Первый пит-стоп мы провели в самый удачный момент, но почему второй потребовался так рано, просто не понимаю.
Я ясно сказал им [по радио], что хочу оставаться на Medium так долго, как только возможно. Но мне провели ранний пит-стоп и перевели на Hard. Причин этого я понять не могу.
Из-за этого мне пришлось еще один раз останавливаться в боксах, так как ехать на Hard было невероятно сложно».
До старта в Ferrari говорили, что не собираются отвлекаться на действия Red Bull и Макса Ферстаппена, но в действительности второй пит-стоп Леклера стал реакцией на действия главных соперников.
«Почти уверен, что их пит-стоп оказался для нас дополнительным прессингом. Но все же мне не кажется, что мы должны были так реагировать. Это примело к эффекту снежного кома, мы проиграли в итоге гораздо больше, чем могли бы».
Отставание Шарля от Ферстаппена в общем зачете выросло до 80 очков за девять этапов до конца чемпионата.
Дополнительная информация: Олег Карпов
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