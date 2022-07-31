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Формула 1 / Гран При Венгрии Новость

«Не понимаю, зачем так делать». Леклер назвал тактику Ferrari ошибкой

Гонщик признался, что считает неверным решение Ferrari перевести его на самый жесткий состав по ходу Гран При Венгрии

Филип Клерен
Автор:
, журналист (Нидерланды)
«Не понимаю, зачем так делать». Леклер назвал тактику Ferrari ошибкой
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Шарль Леклер вышел в лидеры гонки, опередив на 31-м круге стартовавшего с поула Джорджа Расселла. Однако спустя восемь кругов монегаск получил команду ехать на второй пит-стоп – и получил резину Hard.

В Ferrari приняли такое решение, хотя на тот момент Шарль провел на предыдущем комплекте Medium всего 17 кругов, а ранее перешедшие на Hard гонщики Alpine явно испытывали проблемы со сцеплением. 

Сам Леклер был против использования жесткого состава. В итоге из-за потери темпа ему пришлось в третий раз ехать в боксы, что не позволило финишировать выше шестого места. 

«Я считаю, второй отрезок стоило удлинить, – сказал гонщик в эфире Sky Sports. – Первый пит-стоп мы провели в самый удачный момент, но почему второй потребовался так рано, просто не понимаю. 

Я ясно сказал им [по радио], что хочу оставаться на Medium так долго, как только возможно. Но мне провели ранний пит-стоп и перевели на Hard. Причин этого я понять не могу.  

Из-за этого мне пришлось еще один раз останавливаться в боксах, так как ехать на Hard было невероятно сложно».

До старта в Ferrari говорили, что не собираются отвлекаться на действия Red Bull и Макса Ферстаппена, но в действительности второй пит-стоп Леклера стал реакцией на действия главных соперников. 

«Почти уверен, что их пит-стоп оказался для нас дополнительным прессингом. Но все же мне не кажется, что мы должны были так реагировать. Это примело к эффекту снежного кома, мы проиграли в итоге гораздо больше, чем могли бы».

Отставание Шарля от Ферстаппена в общем зачете выросло до 80 очков за девять этапов до конца чемпионата. 

Дополнительная информация: Олег Карпов

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