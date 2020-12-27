Леклер назвал сезон-2020 лучшим в карьере

В 2020 году Шарль Леклер занял восьмое место в Формуле 1, опустившись на четыре позиции по сравнению с итогами прошлого сезона. Монегаск также завоевал два подиума против десяти годом ранее, и ни взял ни одного поула, хотя в 2019-м их было семь.

При этом, Леклер разгромил своего напарника Себастьяна Феттель, набрав почти в три раза больше очков (98-33) и трехкратно превзойдя немца в квалификациях (13-4). Это позволило Шарлю счесть, что в 2020-м он продемонстрировал свою лучшую форму в Ф1.

«У этого сезона две стороны, – сказал Леклер. – Для меня лично он был пока лучшим в Формулы 1. Я очень доволен тем, что демонстрировал на трассе. Я рисковал и, чаще всего, всего получалось хорошо. Это помогло нам набрать много очков. Но пару раз всего шло не так, как я хотел, и мы теряли очки».