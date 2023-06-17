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Леклер назвал пятницу в Монреале лучшей в сезоне. И вот почему

По словам гонщика Ferrari, он уже давно не получал от машины столь позитивных эмоций, как в первый день канадского Гран П

Кемаль Шенгюл
Автор:
Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Начало восьмого этапа Ф1 получилось скомканным из-за накладок у организаторов – вместо двух запланированных тренировок команды получили возможность провести одну, пусть и более длинную.

Быстрейшими по ее итогам стали пилоты Mercedes, а Ferrari завершила день с третьим и пятым результатами. Подводя итоги пятницы, Шарль Леклер, уступивший лучшему результату Льюиса Хэмилтона 0,126 секунды, оказался на удивление позитивен. 

«В плане эмоций это была одна из наших лучших пятниц, – объяснил монегаск. – Я чувствовал себя за рулем очень уверенно, и это очень здорово. 

Понятно, что завтра нас ждет новый день – так как прогноз обещает дождь, я не думаю, что собранные данные принесут много пользы. Так что все будет интересно, но пятница в любом случае вышла позитивной».

На вопрос о том, пришлось ли Скудерии радикально менять настройки после неудачного выступления на прошлом этапе в Испании, Шарль ответил: «В действительности, мы обошлись без серьезных изменений. Понятно, что сейчас мы уже гораздо больше знаем о своем пакете, потому и можем лучше использовать его.

Все, что мы делали в этот раз, позволяло двигаться вперед – что не может не радовать. Темп в гоночной конфигурации тоже выглядит неплохо, так что, кажется, все возможно. Впрочем, пока только пятница, так что не стоит спешить с выводами».

Монегаск добавил: «Пятница вышла позитивной. Теперь нужно чисто проехать квалификацию, что будет непросто в таких [дождевых] условиях. А что получится в воскресенье – увидим».   

Гонщик отметил, что Ferrari планировала провести две тренировки квалификационной попытки, однако вторую им с Карлосом Сайнсом испортили красные флаги. Это дает основания говорить, что реально Ferrari SF-23 в Монреале даже быстрее, чем следует из пятничного протокола. 

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Гленн Данбар / Motorsport Images

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