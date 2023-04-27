Леклер назвал проблемой Ferrari не кадровые потери, а нехватку темпа

Шарль Леклер закончил лишь одну из трех гонок нынешнего сезона Ф1 и пока смог заработать только шесть очков. Алая машина SF-23, построенная к новому чемпионату, оказалась недостаточно быстрой, а работы над ней усложнил уход из команды нескольких ключевых сотрудников.

За последнюю пару месяцев Скудерию упустила главного конструктора Давида Санчеса и спортивного директора Лорана Мекиса. Однако, по мнению монегаска, вопрос с кадрами всегда можно решить, а вот нехватка скорости обещает серьезные сложности.

Комментируя ситуацию по просьбе Motorsport.com, он объяснил: «Честно говоря, мы показали в начале совсем не ту форму, на которую рассчитывали. Для меня три первых гонки вообще стали бедствием.

Но несколько недель перерыва оказались полезными и позволили набраться сил, а также чуть иначе взглянуть на те вещи, которые мы можем улучшить в машине.

Если же говорить о команде, то она проходит через реструктуризацию. У нас с Лораном [Мекисом] были очень хорошие отношения. Но мы понимает, что он получил возможность, которую надо использовать. Это действительно хороший шанс.

Но команда – это не один человек. И я уверен, что у Фреда [Вассера, главы Ferrari] уже есть какие-то мысли на будущее. Тут не может быть сомнений».

Он добавил, что верит французскому боссу: «Он открыто озвучил, чего и каким образом хочет добиться. Это наделяет меня большей уверенностью, чем когда-либо. Так что ситуация меняется, но я не испытываю сомнений о будущем».

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Шарль Леклер, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14, Серхио Перес, Red Bull RB19 Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

А что там с Mercedes?

Недавно в гоночных СМИ появились слухи о переговорах Леклера с Mercedes. Гонщик объяснил, что они не имеют под собой никаких оснований.

На прямой вопрос, общался ли он с командой соперников, Шарль сказал: «Пока нет. Ничего такого не было. Сейчас полностью занят своим нынешним проектом – это Ferrari. И могу лишь сказать, что я полностью доверяю команде и уверен в будущем. А что будет дальше – посмотрим».

Он заверил, что Скудерии по силам справиться с трудностями, которые не позволяют команде подняться выше четвертой строчки в Кубке конструкторов: «Мы готовимся сделать шаг вперед, и по-настоящему большой шаг. Мы не сомневаемся в этом, и я первый готов говорить на эту тему.

Если бы мне нужно было выбрать одну команду, способную на такое – это была бы Ferrari. Мне известно, что происходит внутри, к чему мы стремимся – и не сомневаюсь, что все у нас получится».

Контракт Шарля со Скудерией истекает в конце 2024 года.