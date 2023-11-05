Леклер назвал причиной аварии на прогревочном круге отказ мотора

В Ferrari осознанно пожертвовали субботним спринтом, чтобы дать своим гонщикам наилучшие шансы в главной гонки уик-энда в Сан-Паулу. Прежде всего это касалось Шарля Леклера – на его машине конфигурация охлаждения была более агрессивной, чем у Карлоса Сайнса, что позволило монегаску завоевать вторую позицию на стартовой решетке.

Однако воспользоваться ей Шарль не сумел: на прогревочном круге его SF-23 закрутило на трассе в шестом повороте и отбросило в барьер.

В интервью Sky Sports F1 гонщик рассказал, что дело было не в его ошибке – к аварии привел технический отказ. Все началось со сбоя в работе мотора, за которым последовали неполадки в гидравлической системе, после чего руль просто вырвало у него из рук.

«Я просто не смог удержать руль, и машина поехала практически по прямой. Гидравлика больше не работала, – объяснил гонщик. – Но дело не в отказе гидравлической системы. Я-то знаю, что именно произошло, но просто не могу рассказать этого.

Кое-что случилось с двигателем, из-за этого заблокировало задние колеса, меня закрутило и отбросило в стену. Я никак не мог повлиять на это».

Авария Шарля Леклера, Ferrari SF-23, на прогревочном круге

На другой Ferrari стартовавшего седьмым Карлоса Сайнса на первых метрах гонки не лучшим образом сработало сцепление, но Леклер сказал, что у него ничего такого не было: «Я был доволен машиной. Мы меняем настройки от этапа к этапу – наверное, у него что-то получилось не так, но у меня все с этим было в порядке».

Шарль смог поехать дальше после аварии, но вскоре остановил машину за барьером и покинул кокпит. По правилам Ф1 это означает сход, после которого пилот уже не вправе вернуться в борьбу – даже несмотря на то, что вскоре после старта гонку остановили из-за большой аварии, и Ferrari теоретически имела возможность попробовать что-то исправить.