Леклер назвал ошибкой тактику Ferrari с одним пит-стопом
Стартовав с поула, монегаск смог завершить дистанцию гонки в Остине лишь на шестой позиции. Что стало тому виной – Шарль ответил без обиняков
Шарль Леклер стал на Гран При США единственным пилотом, кто преодолел дистанцию с единственным пит-стопом. Протяженность его первого отрезка на шинах Soft составила 23 круга, второго на Hard – 33.
Из-за необходимости так долго оставаться на трассе гонщик Скудерии вынужден был тщательно контролировать темп, не вступая в борьбу с соперниками. Но такая тактика не сработала: «план D», как его назвала команда, привел к полной потере темпа под конец гонки.
Леклер на короткий момент по ходу 39-го круга даже стал лидером, но его быстро обогнал Макс Ферстаппен. Следом это же сделали Ландо Норрис, Льюис Хэмилтон и другие. Шарль финишировал только шестым в 24 секундах от победителя.
«Я не стану скрывать, что сегодня тактика с одним пит-стопом была ошибочной, – сказал гонщик, выйдя к репортерам. – Нам надо проверить расчеты, так как мы считали, что два варианта [с одной остановкой и с двумя] дают очень близкие результаты. Но на практике получилось иначе, мне сегодня пришлось очень сложно».
Он продолжил: «На самом деле, соcтав Hard справился с такой дистанцией. Но вариант с двумя пит-стопами просто был быстрее».
Помимо прочего, Леклеру по приказу с мостика пришлось пропустить вперед своего напарника Карлоса Сайнса, что привело к напряженному радиообмену.
«Я тот момент я не понимал, почему это должен пропускать Карлоса, – признался монегаск. – Уже потом команда объяснила, что нас нагонял [Серхио] Перес. Мне стало понятно, что рокировка была необходимым шагом. Требовалось прикрыть Карлоса, чтобы он не терял время позади меня.
Моя злость в той ситуации была вызвана прежде всего тем, что я был расстроен из-за собственной тактики».
Сайнс в итоге финишировал четвертым. Очков, заработанных пилотами Ferrari, в воскресенье оказалось на четыре меньше, чем у соперников из Mercedes. Разрыв между командами в Кубке конструкторов вырос до 31 балла за четыре Гран При до конца сезона.
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