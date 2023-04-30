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Леклер назвал невозможной борьбу с Red Bull в гонках

По мнению пилота Ferrari, соперники сейчас выступают в другой лиге – поскольку нашли что-то, что еще неизвестно его команде

Мэтт Кью
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Леклер назвал невозможной борьбу с Red Bull в гонках

Шарль Леклер выиграл обе квалификации на городской трассе в Баку – но ни в одном из гоночных заездов не сумел удержаться в лидерах. Система DRS на машинах Red Bull не оставила монегаску шансов: в воскресенье Макс Ферстаппен с Серхио Пересом оставили его позади всего за три круга. 

На финише Леклер отстал от победившего мексиканца на 21 секунду – при этом опередив Фернандо Алонсо из Aston Martin лишь на несколько десятых. 

По словам Шарля, на длинной дистанции у Ferrari, несмотря на прогресс последних недель, просто нет шансов побороться с Red Bull.

«В гонках они просто в другой лиге, – объяснил он. – Что-то противопоставить им невозможно. Их гоночный темп настолько выше нашего…

Думаю, они нашли что-то, чего мы пока не знаем. Именно над этим вопросом мы сейчас активно работаем, пытаясь понять, что в наших силах. Нам очень важно стать сильнее».

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Шарль Леклер, Ferrari SF-23

Фото: Марк Саттон / Motorsport Images

Леклер признал, что хоть Ferrari и позади, отставание от Red Bull все же понемногу сокращается. 

«Не знаю, насколько мы смогли приблизиться, – объяснил он. – Но ощущения становятся чуть лучше. Впрочем, и машина Aston Martin тоже очень быстра. Так что у нас много работы. 

[Алонсо] наседал очень активно. Я не сомневался, чего он хочет, у Фернандо всегда один подход: поначалу он бережет шины, а ближе к финишу включает режим атаки. Потому и я старался действовать так же.

В конце все было очень близко, но сегодня – недостаточно близко для Фернандо».

После двух финишей в тройке Леклер поднялся в общем зачете с десятой на шестую строчку.

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