Леклер назвал гонку во Франции одной из сложнейших в жизни

После двух Гран При, где он выигрывал квалификацию, по ходу французского уик-энда Шарль Леклер выглядел далеко не столь сильно: стартовал в гонке седьмым, поначалу шел на этой позиции, но с середины дистанции стал пропускать соперников, а финишировал и вовсе одним из последних.

Из-за сильного износа шин монегаску потребовалось провести два пит-стопа – и итоговый результат стал для него худшим за все время выступлений в Скудерии.

«Для меня это была одна из самых трудных гонок за все время выступлений в Ф1, – признался он на медиа-брифинге. – Было невероятно сложно.

Первые пять-шесть кругов на свежих шинах все шло хорошо. Мы были вполне конкурентоспособны. Но затем, как мы ни старались беречь резину, темп ее износа становился стремительным.

Мне потребовался второй пит-стоп, хотя я понимал, что в любом случае не заработаю очков. Так что мы попробовали – хотя начались другие сложности из-за голубых флагов и всего такого. Гонка вышла для нас очень плохой. Почему – будем разбираться».

Он добавил: «Думаю, темпы износа шин удивили сегодня не только нас, но и всех остальных. И это происходило вовсе не потому, что мы не берегли резину. Но для нас последствия оказались особенно серьезными».

Другой пилот Ferrari Карлос Сайнс смог преодолеть дистанцию с одним визитом в боксы, но в концовке тоже потерял темп и финишировал только 11-м. Это первый случай в сезоне. когда Ferrari не удалось заработать очков. Из-за этого команда опустилась с третьей строчки Кубка конструкторов на четвертую.

Дополнительная информация: Джейк Боксолл-Легг