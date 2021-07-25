Леклер назвал главное отличие Сайнса от Феттеля

Шарль Леклер дебютировал в Ф1 три с половиной года назад, став пилотом Alfa Romeo. Уже после дебютного сезона монегаска пригласили в Ferrari, где ему удалось переиграть четырехкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля и стать новым лидером команды.

С нынешнего чемпионата Леклер выступает вместе с Карлосом Сайнсом, который стал для Шарля уже третьим напарником по ходу карьеры.

Недавно гонщик стал гостем подкаста Beyond the Grid, где его попросили сравнить тех, с кем он выступал в одной команде.

«Это сложный вопрос, – призанлся Шарль. – Карлос – очень хороший напарник. Я правда не знаю, кого назвать лучшим, его или Себа.

Себ в свои лучшие дни – мы не говорим про прошлый год, когда у него были сложности – просто невероятный пилот. Его очень сложно обогнать, если вообще возможно. Карлос же потрясающе стабилен. У них разный подход, но каждый из них очень силен».

Он продолжил: «С Себом наши отношения были несколько иными. Я воспринимал его в каком-то смысле как старшего брата.

У него такой объем опыта и знаний, что это неизбежно сказывается. И наше соперничество с Себом было не таким, как сейчас с Карлосом.

С ним мы более или менее ровесники, потому конкурируем во всем. Себ был опытнее и старше, потому наше соперничество складывалось чуть менее остро. Если я хотел в чем-то стать первым, он позволял мне делать это, оставался доволен и не слишком из-за этого напрягался.

С Карлосом все иначе. Если я превосхожу его в чем-то, то прямо видно, как его это бесит. Может быть, все это глупости, но я сам чувствую в точности то же самое, когда уступаю ему».

Леклер добавил, что ему нравится тот подход, который Сайнс использует в своей работе.

«Он приятный парень, с которым легко ладить, – объяснил монегаск. – Его самой сильной стороной я считаю отношение к работе. Он очень умен и хорошо знает, как надо выстраивать свои уик-энды.

Он очень хорошо в том, что делает с первой тренировки и до гонки. Это касается работы с машиной и ее главными точками. При этом он вообще не смотрит на время круга, пока не начнется квалификация, когда это становится важным. И при этом он всегда невероятно стабилен».

По итогам десяти прошедших Гран При Леклер опережает Сайнса по очкам (80-68), каждый из пилотов Ferrari смог по разу подняться на подиум.