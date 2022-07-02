Леклер нацелился отобрать у Сайнса победу в гонке

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Карлос Сайнс отлично использовал осечки соперников и выиграл квалификацию британского Гран При на сырой трассе. Его партнер по Ferrari Шарль Леклер закрутился на решающем быстром круге, а желтые флаги в месте его ошибки помешали главному фавориту Максу Ферстаппену.

Теперь лидеру Red Bull предстоит стартовать вторым, а Леклер будет на решетке третьим. И хотя, по собственным словам, Шарль «не заслуживал поула», он не готов отказаться от мыслей о победе – хотя и ставит выше всего интересы команды.

«Не стану скрывать, я тоже очень хочу победить, – признался гонщик на медиа-сессии. – Хотя, думаю, нам важнее всего занять две первые позиции вне зависимости от порядка на финише.

Если мы грамотно разыграем тактическую карту, я почти не сомневаюсь – нам по силам добиться этого. Я уверен в своей машине, так что давайте посмотрим, что у нас получится».

Сайнс согласился с напарником – в той части, что им важнее всего взять верх над соперниками из Red Bull.

«Думаю, мы должны работать сообща, – сказал испанец. – Мы делали так с самого старта сезона. Я тоже уверен, что нам с Шарлем по силам навязать борьбу Максу, да и про Серхио [Переса] забывать не стоит. Он явно собирается атаковать.

Они были быстры в субботней тренировке. Но если мы будем действовать сообща, то сможем добиться дубля».

Глава Скудерии Маттио Бинотто заверил, что после череды поломок в недавних гонках на этот раз у команды нет оснований сомневаться в надежности техники. Однако при этом итальянец напомнил о силе соперников из Red Bull.

«Они выиграли семь гонок, а мы – только две, – сказал Бинотто. – Но несколько раз мы лидировали, а потом сталкивались с поломками. Так что счет мог бы быть 4-5 или даже 5-4.

Борьба складывается упорно, впереди еще много гонок. Надежность вызывает у нас озабоченность, но у них тоже может что-то произойти. Каждую гонку нужно прежде всего закончить. Посмотрим, что у нас получится».

Ferrari в последний раз выигрывала Гран При Великобритании в сезоне-2018 с Себастьяном Феттелем, Red Bull – шестью годами раньше с Марком Уэббером.