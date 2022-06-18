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Формула 1 / Гран При Канады Новости

Леклер: Нам предлагают выкинуть все достижения в корзину

Пилота Ferrari возмутила новая директива FIA

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Леклер: Нам предлагают выкинуть все достижения в корзину
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Накануне Гран При Канады в FIA подготовили техническую директиву, которая обязывает команды снизить уровень вертикальных аэродинамических колебаний, известных как «козление».

С одной стороны пока все выглядит так, что директива работает против команд, чьи машины особенно склонны к тряске, а это в первую очередь Mercedes. Что бы не предложили дальше в FIA для борьбы с «козлением», все эти меры так или иначе сводятся к снижению скорости серебристых машин.

С другой стороны, мы видим изменение технических правил по ходу сезона, что не справедливо, так как многие сумели победить негативный эффект еще на стадии проектирования машин, а теперь вся эта работа оказывается сделанной впустую, заявил в Монреале пилот Скудерии Шарль Леклер.

«Я прекрасно понимаю Джорджа Расселла, я видел, в каком состоянии он и Льюис Хэмилтон вылезали из своих машин в конце гонки в Баку, – сказал Леклер. – Это, конечно, неправильно. Но с другой стороны, нельзя же не уважать труд других команд, которые месяцами работали и нашли способ избежать всех этих проблем?

Как только мы впервые испытали наши болиды 2022 года, то поняли, что проблема существует, и стали в первую очередь именно с ней бороться. И сумели добиться огромного прогресса. А теперь нам предлагают выбросить все это в корзину только потому, что одна единственная команда не справилась?».

Лекклер также ответил на вопрос о том, доволен ли он результатами тренировок, где совсем немного уступил лучшему времени Макса Ферстаппена.

«Это трасса со своим характером, тут приходится ездить по поребрикам, – сказал Леклер. – Но в целом я доволен тем, как прошла пятница. Мы существенно улучшили настройки между первой и второй тренировками, да и трасса заметно прикаталась.

Отдельным фактором был сильный ветер, но лично меня это особо не задевало. В общем, мы проделали хорошую работу и, надеюсь, сможем подготовиться к гонке».

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