Леклер наказан за аварию на первом круге

Судьи Гран При Сахира наказали Шарля Леклера за столкновение на первом круге с Серхио Пересом, которое повлекло за собой сход самого монегаска и Макса Ферстаппена. На завершающем этапе чемпионата, Гран При Абу-Даби, пилот Ferrari потеряет три места на стартовой решетке.

Леклер, общаясь с журналистами в паддоке трассы в Бахрейне, не стал перекладывать на кого-либо вину в случившемся: «Мы с Максом были бок о бок, я – чуть позади. Я попробовал опередить его на входе в четвертый поворот. Я видел Серхио, но рассчитывал, что он выберет более широкую траекторию, оставшись снаружи от Валттери. Но он, похоже, решил вернуться внутрь, а я уже был там. Тормозить мне было уже поздно.

Я не могу назвать это ошибкой Серхио и не вправе обвинять его. Если кого-то и надо винить – то это прежде всего меня самого. Да и то – это скорее невезение, чем вина».

Леклер также получил от судей 2 штрафных балла, что увеличило общее число баллов, начисленных монегаску за последние 12 месяцев, до 3-х.