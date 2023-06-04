Леклер начнет Гран При Испании с пит-лейна

После того, как он впервые с 2019 года выбыл из квалификации после первого сегмента, Шарль Леклер прямо сказал, что будет сильно удивлен, если с его машиной все в порядке – так странно та вела себя в левых поворотах.

Правила Формулы 1 требуют, чтобы между квалификацией и гонкой машина оставалась в неизменной конфигурации – это называется режимом закрытого парка. Однако в Ferrari предпочли нарушить его и полностью заменить заднюю часть шасси своего пилота из соображений предосторожности.

На SF-23 монегаска поставили новую коробку передач и заднюю подвеску, а старые узлы уже отправили в Маранелло для детального обследования.

За такие действия регламент предусматривает старт с пит-лейна. Учитывая лишь 19-й результат Шарля, выиграет от этого только Логан Сарджент, который поднимется выше по решетке.

Главный гоночный инженер Джок Клиа объяснил: «Такой результат квалификации, к сожалению, обратил наше внимание на многие моменты.

Шарлю с самого начала сессии было некомфортно за рулем, но не чувствовал уверенности в машине. Потому мы решили поменять коробку, а вместе с ней и весь задок – просто для того, чтобы что-то не пошло не так.

Пока у нас не было возможности внимательно все посмотреть, так как этого не позволяет расписание закрытого парка».

Клиа заверил, что теперь с SF-23 Леклера не может быть никаких проблем. Кроме того, Скудерия использовала возникшую возможность и скорректировала регулировки силовой установки и аэродинамики, чтобы дать своему пилоту больше шансов в борьбе с соперниками на гоночной дистанции.