Леклер начнет Гран При Испании с пит-лейна
После 19-го квалификационного результата и жалоб Шарля на поведение машины решение команды нарушить режим закрытого парка для изменения настроек стало вполне ожидаемым.
После того, как он впервые с 2019 года выбыл из квалификации после первого сегмента, Шарль Леклер прямо сказал, что будет сильно удивлен, если с его машиной все в порядке – так странно та вела себя в левых поворотах.
Правила Формулы 1 требуют, чтобы между квалификацией и гонкой машина оставалась в неизменной конфигурации – это называется режимом закрытого парка. Однако в Ferrari предпочли нарушить его и полностью заменить заднюю часть шасси своего пилота из соображений предосторожности.
На SF-23 монегаска поставили новую коробку передач и заднюю подвеску, а старые узлы уже отправили в Маранелло для детального обследования.
За такие действия регламент предусматривает старт с пит-лейна. Учитывая лишь 19-й результат Шарля, выиграет от этого только Логан Сарджент, который поднимется выше по решетке.
Главный гоночный инженер Джок Клиа объяснил: «Такой результат квалификации, к сожалению, обратил наше внимание на многие моменты.
Шарлю с самого начала сессии было некомфортно за рулем, но не чувствовал уверенности в машине. Потому мы решили поменять коробку, а вместе с ней и весь задок – просто для того, чтобы что-то не пошло не так.
Пока у нас не было возможности внимательно все посмотреть, так как этого не позволяет расписание закрытого парка».
Клиа заверил, что теперь с SF-23 Леклера не может быть никаких проблем. Кроме того, Скудерия использовала возникшую возможность и скорректировала регулировки силовой установки и аэродинамики, чтобы дать своему пилоту больше шансов в борьбе с соперниками на гоночной дистанции.
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