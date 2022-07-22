Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
Лидер Ferrari показал лучшее время в первой пятничной сессии, но опередил Макса Ферстаппена всего на 0,091 секунды
Участники Формулы 1 открыли вторую половину сезона в июльской жаре на трассе Поля Рикара. Температура воздуха к середине пятницы, когда машины выехали на трассу, перевалила за 30 градусов, а асфальта – достигла отметки в +60.
Лидеры чемпионата из Red Bull и Ferrari продолжили сражение, которое ведут с начала марта. В часовой сессии силы команд оказались почти равны: Макс Ферстаппен лидировал во второй половине тренировки, опережая Шарля Леклера на 0,084 секунды, когда отличный третий сектор позволил монегаску выйти вперед – его время на шинах Soft (C4) составило 1:33.930.
Монегаск оказался единственным, кто покорил рубеж 94 секунд, но отставание Макса составило всего девять сотых. Другой гонщик Скудерии Карлос Сайнс, который в воскресенье точно потеряет стартовые позиции, замкнул тройку лидеров (+0,338).
Серхио Перес на этот раз не смог вмешаться в борьбу привычных соперников, так как еще в первой половины сессии закрутился в четвертом повороте и едва не долетел до барьера – мексиканец смог продолжить работу, но остался в протоколе шестым, пропустив Джорджа Расселла из Mercedes и Пьера Гасли из AlphaTauri.
На первых минутах Гасли жаловался на работу мотора, но в итоге проехал достаточно кругов и показал хорошую скорость.
Льюис Хэмилтон пропускал первую тренировку – его заменил Ник де Врис, который показал девятое время. Чемпиона мира Формулы Е обогнали также Ландо Норрис (McLaren) и Алекс Элбон (Williams).
Десятку замкнул Даниэль Риккардо, машина которого на этом Гран При получила серьезные обновления понтонов и капота двигателя. Норрису их поставят позже по ходу уик-энда, если сравнительный анализ покажет эффективность новинок.
Пилоты Alpine начали домашний уик-энд не слишком быстро, как и их соперники из Haas, Aston Martin и Alfa Romeo.
Роберт Кубица, который во второй раз в сезоне пилотировал в пятницу за команду из Хинвиля, опередил лишь Николя Латифи – канадец оказался единственным, кто показал свою лучшее время на более жестких шинах Meduim.
Результаты первой тренировки Гран При Франции
|Позиция
|Гонщик
|Команда
|Мотор
|Круги
|Время
|Отрыв
|1
|Шарль Леклер
|Ferrari
|Ferrari
|23
|1'33.930
|2
|Макс Ферстаппен
|Red Bull
|Red Bull
|19
|1'34.021
|0.091
|3
|Карлос Сайнс
|Ferrari
|Ferrari
|21
|1'34.268
|0.338
|4
|Джордж Расселл
|Mercedes
|Mercedes
|25
|1'34.881
|0.951
|5
|Пьер Гасли
|AlphaTauri
|Red Bull
|21
|1'34.979
|1.049
|6
|Серхио Перес
|Red Bull
|Red Bull
|21
|1'35.174
|1.244
|7
|Ландо Норрис
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'35.232
|1.302
|8
|Александр Элбон
|Williams
|Mercedes
|24
|1'35.414
|1.484
|9
|Ник де Врис
|Mercedes
|Mercedes
|23
|1'35.426
|1.496
|10
|Даниэль Риккардо
|McLaren
|Mercedes
|21
|1'35.660
|1.730
|11
|Гуаньюй Чжоу
|Alfa Romeo
|Ferrari
|21
|1'35.676
|1.746
|12
|Лэнс Стролл
|Aston Martin
|Mercedes
|19
|1'35.810
|1.880
|13
|Эстебан Окон
|Alpine
|Renault
|21
|1'35.828
|1.898
|14
|Себастьян Феттель
|Aston Martin
|Mercedes
|24
|1'35.851
|1.921
|15
|Фернандо Алонсо
|Alpine
|Renault
|22
|1'35.875
|1.945
|16
|Мик Шумахер
|Haas
|Ferrari
|19
|1'36.022
|2.092
|17
|Кевин Магнуссен
|Haas
|Ferrari
|22
|1'36.104
|2.174
|18
|Юки Цунода
|AlphaTauri
|Red Bull
|26
|1'36.127
|2.197
|19
|Роберт Кубица
|Alfa Romeo
|Ferrari
|19
|1'36.332
|2.402
|20
|Николя Латифи
|Williams
|Mercedes
|23
|1'37.043
|3.113
|Полные результаты
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