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Формула 1 / Гран При Франции Отчет о тренировке

Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке

Лидер Ferrari показал лучшее время в первой пятничной сессии, но опередил Макса Ферстаппена всего на 0,091 секунды

Александр Кабановский
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Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке
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Участники Формулы 1 открыли вторую половину сезона в июльской жаре на трассе Поля Рикара. Температура воздуха к середине пятницы, когда машины выехали на трассу, перевалила за 30 градусов, а асфальта – достигла отметки в +60.

Лидеры чемпионата из Red Bull и Ferrari продолжили сражение, которое ведут с начала марта. В часовой сессии силы команд оказались почти равны: Макс Ферстаппен лидировал во второй половине тренировки, опережая Шарля Леклера на 0,084 секунды, когда отличный третий сектор позволил монегаску выйти вперед – его время на шинах Soft (C4) составило 1:33.930.

Монегаск оказался единственным, кто покорил рубеж 94 секунд, но отставание Макса составило всего девять сотых. Другой гонщик Скудерии Карлос Сайнс, который в воскресенье точно потеряет стартовые позиции, замкнул тройку лидеров (+0,338). 

Серхио Перес на этот раз не смог вмешаться в борьбу привычных соперников, так как еще в первой половины сессии закрутился в четвертом повороте и едва не долетел до барьера – мексиканец смог продолжить работу, но остался в протоколе шестым, пропустив Джорджа Расселла из Mercedes и Пьера Гасли из AlphaTauri.

На первых минутах Гасли жаловался на работу мотора, но в итоге проехал достаточно кругов и показал хорошую скорость.

Льюис Хэмилтон пропускал первую тренировку – его заменил Ник де Врис, который показал девятое время. Чемпиона мира Формулы Е обогнали также Ландо Норрис (McLaren) и Алекс Элбон (Williams). 

Десятку замкнул Даниэль Риккардо, машина которого на этом Гран При получила серьезные обновления понтонов и капота двигателя. Норрису их поставят позже по ходу уик-энда, если сравнительный анализ покажет эффективность новинок.

Пилоты Alpine начали домашний уик-энд не слишком быстро, как и их соперники из Haas, Aston Martin и Alfa Romeo.

Роберт Кубица, который во второй раз в сезоне пилотировал в пятницу за команду из Хинвиля, опередил лишь Николя Латифи – канадец оказался единственным, кто показал свою лучшее время на более жестких шинах Meduim.

Результаты первой тренировки Гран При Франции

Позиция Гонщик Команда Мотор Круги Время Отрыв
1 Monaco Шарль Леклер Ferrari Ferrari 23 1'33.930  
2 Netherlands Макс Ферстаппен Red Bull Red Bull 19 1'34.021 0.091
3 Spain Карлос Сайнс Ferrari Ferrari 21 1'34.268 0.338
4 United Kingdom Джордж Расселл Mercedes Mercedes 25 1'34.881 0.951
5 France Пьер Гасли AlphaTauri Red Bull 21 1'34.979 1.049
6 Mexico Серхио Перес Red Bull Red Bull 21 1'35.174 1.244
7 United Kingdom Ландо Норрис McLaren Mercedes 21 1'35.232 1.302
8 Thailand Александр Элбон Williams Mercedes 24 1'35.414 1.484
9 Netherlands Ник де Врис Mercedes Mercedes 23 1'35.426 1.496
10 Australia Даниэль Риккардо McLaren Mercedes 21 1'35.660 1.730
11 China Гуаньюй Чжоу Alfa Romeo Ferrari 21 1'35.676 1.746
12 Canada Лэнс Стролл Aston Martin Mercedes 19 1'35.810 1.880
13 France Эстебан Окон Alpine Renault 21 1'35.828 1.898
14 Germany Себастьян Феттель Aston Martin Mercedes 24 1'35.851 1.921
15 Spain Фернандо Алонсо Alpine Renault 22 1'35.875 1.945
16 Germany Мик Шумахер Haas Ferrari 19 1'36.022 2.092
17 Denmark Кевин Магнуссен Haas Ferrari 22 1'36.104 2.174
18 Japan Юки Цунода AlphaTauri Red Bull 26 1'36.127 2.197
19 Poland Роберт Кубица Alfa Romeo Ferrari 19 1'36.332 2.402
20 Canada Николя Латифи Williams Mercedes 23 1'37.043 3.113
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