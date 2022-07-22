Леклер начал Гран При Франции с лучшего времени в тренировке

Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Участники Формулы 1 открыли вторую половину сезона в июльской жаре на трассе Поля Рикара. Температура воздуха к середине пятницы, когда машины выехали на трассу, перевалила за 30 градусов, а асфальта – достигла отметки в +60.

Лидеры чемпионата из Red Bull и Ferrari продолжили сражение, которое ведут с начала марта. В часовой сессии силы команд оказались почти равны: Макс Ферстаппен лидировал во второй половине тренировки, опережая Шарля Леклера на 0,084 секунды, когда отличный третий сектор позволил монегаску выйти вперед – его время на шинах Soft (C4) составило 1:33.930.

Монегаск оказался единственным, кто покорил рубеж 94 секунд, но отставание Макса составило всего девять сотых. Другой гонщик Скудерии Карлос Сайнс, который в воскресенье точно потеряет стартовые позиции, замкнул тройку лидеров (+0,338).

Серхио Перес на этот раз не смог вмешаться в борьбу привычных соперников, так как еще в первой половины сессии закрутился в четвертом повороте и едва не долетел до барьера – мексиканец смог продолжить работу, но остался в протоколе шестым, пропустив Джорджа Расселла из Mercedes и Пьера Гасли из AlphaTauri.

На первых минутах Гасли жаловался на работу мотора, но в итоге проехал достаточно кругов и показал хорошую скорость.

Льюис Хэмилтон пропускал первую тренировку – его заменил Ник де Врис, который показал девятое время. Чемпиона мира Формулы Е обогнали также Ландо Норрис (McLaren) и Алекс Элбон (Williams).

Десятку замкнул Даниэль Риккардо, машина которого на этом Гран При получила серьезные обновления понтонов и капота двигателя. Норрису их поставят позже по ходу уик-энда, если сравнительный анализ покажет эффективность новинок.

Пилоты Alpine начали домашний уик-энд не слишком быстро, как и их соперники из Haas, Aston Martin и Alfa Romeo.

Роберт Кубица, который во второй раз в сезоне пилотировал в пятницу за команду из Хинвиля, опередил лишь Николя Латифи – канадец оказался единственным, кто показал свою лучшее время на более жестких шинах Meduim.

Результаты первой тренировки Гран При Франции