Леклер на полсекунды уехал от соперников во второй тренировке Гран При Вегаса

Вторая тренировка Гран При Лас-Вегаса, стартовавшая с опозданием в два с половиной часа, прошла при пустых трибунах и без заметных происшествий. Ее продолжительность увеличили до 90 минут, чтобы компенсировать командам отмену первой сессии.

В итоге заезды закончились в 4 часа ночи по местному времени – а лучшее время в них показал Шарль Леклер. Свой лучший круг на шинах Soft гонщик Ferrari преодолел за 1:35.265. Это почти на десять секунд раньше, чем было у него в первой тренировке.

Карлос Сайнс, которого ждет штрафная перестановка на десять позиций за вынужденную установку новых компонентов силовой установки (оригинальные повредила крышка дренажного люка, влетевшая в машину испанца), показал второй результат, однако отстал от напарника на 0,517 секунды.

В свою очередь, преимущество испанца над своим соотечественником Фернандо Алонсо составило лишь 0,009 секунды.

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Оба гонщика Red Bull вошли в шестерку быстрейших, но проиграли Ferrari почти секунду, при этом Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена. Между ними в протоколе довольно неожиданно оказался Валттери Боттас из Alfa Romeo.

Десятку дополнили представители еще четырех разных команд: Haas (Нико Хюлькенберг), Aston Martin (Лэнс Стролл), Mercedes (Льюис Хэмилтон) и Williams (Алекс Элбон).

Ниже привычных позиций на этот раз оказались гонщики McLaren – Ландо Норрис завершил сессию 11-м, проиграв 1,6 секунды. По ходу сессии британцу потребовалась небольшая пауза для ремонта одного из датчиков системы охлаждения.

По ходу тренировки многие гонщики блокировали колеса на торможении и выезжали в «карманы» безопасности, однако ничего более серьезного за все полтора часа не произошло.

Заезды в Лас-Вегасе возобновятся в субботу в 7:30 утра по московскому времени.

Результаты второй тренировки Гран При Лас-Вегаса