Формула 1 Гран При Лас-Вегаса
Отчет о тренировке

Леклер на полсекунды уехал от соперников во второй тренировке Гран При Вегаса

Пилот Ferrari продемонстрировал серьезность намерений своей команды на американской городской трассе. Карлос Сайнс на спешно подготовленной запасной машине показал вторую скорость, опередив на несколько тысячных Фернандо Алонсо из Aston Martin

Александр Кабановский
Автор Александр Кабановский
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Карлос Сайнс, Ferrari SF-23, Льюис Хэмилтон, Mercedes F1 W14

Вторая тренировка Гран При Лас-Вегаса, стартовавшая с опозданием в два с половиной часа, прошла при пустых трибунах и без заметных происшествий. Ее продолжительность увеличили до 90 минут, чтобы компенсировать командам отмену первой сессии.

В итоге заезды закончились в 4 часа ночи по местному времени – а лучшее время в них показал Шарль Леклер. Свой лучший круг на шинах Soft гонщик Ferrari преодолел за 1:35.265. Это почти на десять секунд раньше, чем было у него в первой тренировке.

Карлос Сайнс, которого ждет штрафная перестановка на десять позиций за вынужденную установку новых компонентов силовой установки (оригинальные повредила крышка дренажного люка, влетевшая в машину испанца), показал второй результат, однако отстал от напарника на 0,517 секунды. 

В свою очередь, преимущество испанца над своим соотечественником Фернандо Алонсо составило лишь 0,009 секунды. 

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Фото: Джейк Грант / Motorsport Images

Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23

Оба гонщика Red Bull вошли в шестерку быстрейших, но проиграли Ferrari почти секунду, при этом Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена. Между ними в протоколе довольно неожиданно оказался Валттери Боттас из Alfa Romeo. 

Десятку дополнили представители еще четырех разных команд: Haas (Нико Хюлькенберг), Aston Martin (Лэнс Стролл), Mercedes (Льюис Хэмилтон) и Williams (Алекс Элбон).

Ниже привычных позиций на этот раз оказались гонщики McLaren – Ландо Норрис завершил сессию 11-м, проиграв 1,6 секунды. По ходу сессии британцу потребовалась небольшая пауза для ремонта одного из датчиков системы охлаждения. 

По ходу тренировки многие гонщики блокировали колеса на торможении и выезжали в «карманы» безопасности, однако ничего более серьезного за все полтора часа не произошло. 

Заезды в Лас-Вегасе возобновятся в субботу в 7:30 утра по московскому времени.

Результаты второй тренировки Гран При Лас-Вегаса

Поз. Гонщик / Команда Круги Время / Отст.
1 Monaco Шарль ЛеклерFerrari 39

1'35.265
2 Spain Карлос СайнсFerrari 39

+0.517

1'35.782
3 Spain Фернандо АлонсоAston Martin Racing 38

+0.528

1'35.793
4 Mexico Серхио ПересRed Bull Racing 36

+0.820

1'36.085
5 Finland Валттери БоттасAlfa Romeo 36

+0.864

1'36.129
6 Netherlands Макс ФерстаппенRed Bull Racing 37

+0.918

1'36.183
7 Germany Нико ХюлькенбергHaas F1 Team 33

+1.224

1'36.489
8 Canada Лэнс СтроллAston Martin Racing 41

+1.231

1'36.496
9 United Kingdom Льюис ХэмилтонMercedes 42

+1.398

1'36.663
10 Thailand Алекс ЭлбонWilliams 42

+1.423

1'36.688
11 United Kingdom Ландо НоррисMcLaren 33

+1.599

1'36.864
12 United Kingdom Джордж РасселлMercedes 37

+1.625

1'36.890
13 Denmark Кевин МагнуссенHaas F1 Team 37

+1.652

1'36.917
14 Australia Оскар ПиастриMcLaren 35

+1.722

1'36.987
15 France Пьер ГаслиAlpine 33

+1.869

1'37.134
16 France Эстебан ОконAlpine 37

+1.976

1'37.241
17 Japan Юки ЦунодаAlphaTauri 41

+2.147

1'37.412
18 China Чжоу ГуаньюйAlfa Romeo 36

+2.391

1'37.656
19 Australia Даниэль РиккардоAlphaTauri 40

+2.415

1'37.680
20 United States Логан СарджентWilliams 42

+2.875

1'38.140
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