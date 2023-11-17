Леклер на полсекунды уехал от соперников во второй тренировке Гран При Вегаса
Пилот Ferrari продемонстрировал серьезность намерений своей команды на американской городской трассе. Карлос Сайнс на спешно подготовленной запасной машине показал вторую скорость, опередив на несколько тысячных Фернандо Алонсо из Aston Martin
Вторая тренировка Гран При Лас-Вегаса, стартовавшая с опозданием в два с половиной часа, прошла при пустых трибунах и без заметных происшествий. Ее продолжительность увеличили до 90 минут, чтобы компенсировать командам отмену первой сессии.
В итоге заезды закончились в 4 часа ночи по местному времени – а лучшее время в них показал Шарль Леклер. Свой лучший круг на шинах Soft гонщик Ferrari преодолел за 1:35.265. Это почти на десять секунд раньше, чем было у него в первой тренировке.
Карлос Сайнс, которого ждет штрафная перестановка на десять позиций за вынужденную установку новых компонентов силовой установки (оригинальные повредила крышка дренажного люка, влетевшая в машину испанца), показал второй результат, однако отстал от напарника на 0,517 секунды.
В свою очередь, преимущество испанца над своим соотечественником Фернандо Алонсо составило лишь 0,009 секунды.
Фото: Джейк Грант / Motorsport Images
Фернандо Алонсо, Aston Martin AMR23
Оба гонщика Red Bull вошли в шестерку быстрейших, но проиграли Ferrari почти секунду, при этом Серхио Перес опередил Макса Ферстаппена. Между ними в протоколе довольно неожиданно оказался Валттери Боттас из Alfa Romeo.
Десятку дополнили представители еще четырех разных команд: Haas (Нико Хюлькенберг), Aston Martin (Лэнс Стролл), Mercedes (Льюис Хэмилтон) и Williams (Алекс Элбон).
Ниже привычных позиций на этот раз оказались гонщики McLaren – Ландо Норрис завершил сессию 11-м, проиграв 1,6 секунды. По ходу сессии британцу потребовалась небольшая пауза для ремонта одного из датчиков системы охлаждения.
По ходу тренировки многие гонщики блокировали колеса на торможении и выезжали в «карманы» безопасности, однако ничего более серьезного за все полтора часа не произошло.
Заезды в Лас-Вегасе возобновятся в субботу в 7:30 утра по московскому времени.
Результаты второй тренировки Гран При Лас-Вегаса
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