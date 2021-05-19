Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако

Леклер на подиуме

Две гонки Леклера на родине закончились неудачами не по его вине. В 2018-м Шарль на полсекунды переквалифицировал своего напарника по Sauber Маркуса Эрикссона, но в гонке попал в аварию из-за отказавшего тормозного диска. А в 2019-м монегаска подставила команда, не выпустив на вторую попытку в первом сегменте квалификации ради экономии шин. В итоге Леклер вылетел, в гонке пытался прорваться с 15-й позиции, но чрезмерно рисковал и вновь оказался в аварии.

Тем не менее, у Шарля есть хороший задел для успеха в этот раз. Во-первых, весь нынешний сезон монегаск прыгает выше головы в квалификациях, а в Монако субботний результат процентов на 90 определяет исход гонки. А учитывая, что ни Боттас, ни Перес на узкой трассе княжества никогда не блистали, у Леклера есть все шансы квалифицироваться не просто на втором ряду, а в топ-3.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Во-вторых, Ferrari и год назад была весьма недурна на медленных трассах (вспомните 6-е место Феттеля в Венгрии), а сейчас еще прибавила в прижиме. И учитывая трудности McLaren в медленных поворотах, а также уверенность, с которой Леклер сдерживал Боттаса в Португалии, можно предположить, что по гоночному темпу Шарль тоже попадет минимум в четверку лучших.

Так что если в этот раз неудачи минуют лидера Ferrari, мы наверняка увидим его на подиуме.

Алонсо в топ-7

Да, я уже предсказывал успех Нандо в Барселоне, но квалификационный темп Alpine в гонке превратился в тыкву из-за перерасхода резины. Однако на этот раз шансы испанца сверкнуть еще выше, чем две недели назад.

Во-первых, за Алонсо говорит его опыт: он вообще лишь раз в карьере финишировал в Монако вне первой семерки. Понятно, что на такой сложной трассе память о поворотах и траекториях может оказаться небольшим, но решающим преимуществом.

Во-вторых, все последние сезоны машины Renault славились именно скоростью в медленных поворотах, и нынешняя Alpine не исключение. Наконец, проблемы McLaren и AlphaTauri в медленных поворотах должны расчистить для Фернандо дорогу. Осталось только совладать с Оконом.

Фернандо Алонсо, Alpine A521 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Феттель в очках

Слабый прижим и нестабильный задок – не лучшие помощник в Монако. Но Себастьяну удавалось справляться с ними на медленных трассах за рулем Ferrari, а значит и в Aston Martin есть все шансы.

Себ – большой специалист по Монте-Карло. Его худший результат здесь – пятое место, и то за рулем Toro Rosso. Среди действующих пилотов нет никого, кто выступал бы в Монако успешнее и стабильнее Феттеля.

Понятно, что к форме Себастьяна масса вопросов, а к форме его машины – еще больше. Но в Португалии и Барселоне Себ претендовал на очки, не хватало самой малости. Вполне возможно, этой малостью станет как раз его любовь к монегаскской трассе.

Себастьян Феттель, Aston Martin F1 Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari обойдет McLaren

После четырех этапов стало ясно, что в борьбе за третью строчку Кубка конструкторов поучаствуют лишь две команды. AlphaTauri и Alpine слишком нестабильны, чтобы бросить вызов McLaren и Ferrari. На данный момент Уокинг выигрывает у Маранелло пять очков, но после Монако команды наверняка поменяются местами.

Болид McLaren заточен под скоростные трассы и страдает на медленных. У Ferrari такого недостатка пока не замечалось. Конечно, у Уокинга есть свой ответ Шарлю Леклеру в лице Дэна Риккардо – еще одного специалиста по Монако. Но скорее всего, австралиец проиграет монегаску минимум пару позиций, если вообще опередит Ландо Норриса – пока Дэну в новой команде тяжеловато.

Что до Карлоса Сайнса, то он стабилен что в этом сезоне, что на Гран При Монако на протяжении карьеры. Так что вместе с Леклером они наверняка должны отыграть пятиочковое отставание Ferrari в зачете.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF21 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Мазепин разобьет машину

Есть подозрение, что после Монако сайт про развороты Никиты получит парочку новых поводов для радости. В Монте-Карло и так-то непросто держаться подальше от стен, а на самой несбалансированной машине пелотона – и того сложнее.

Добавьте сюда стиль вождения Никиты, который, хоть и снизил уровень агрессии, но все-таки устается пока угловатым пилотом. Все в сумме почти неминуемо ведет к аварии. Остается только гадать, придется она на тренировку, квалификацию или гонку. Но это уже нюансы.

Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При Испании

Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг

Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат Условные очки в среднем за гонку Себастьян Феттель (Aston Martin) 12 2 2 1 14,5 Льюис Хэмилтон (Mercedes) 13 0 3 1 14,4 Даниэль Риккардо (McLaren) 8 2 1 1 10,6 Фернандо Алонсо (Alpine) 16 4 2 1 9,25 Пьер Гасли (AlphaTauri) 2 0 0 5 8 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 17 4 1 1 6,2 Валттери Боттас (Mercedes) 7 1 0 3 5,3 Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 2 0 4 4,8 Карлос Сайнс (Ferrari) 5 0 0 6 4,4 Эстебан Окон (Alpine) 2 0 0 6 4 Серхио Перес (Red Bull) 8 2 0 3 2,6 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 11 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 15 0 Лэнс Стролл (Aston Martin) 3 1 0 16 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 0 0 19 0 Шарль Леклер (Ferrari) 2 2 0 0 0 Николя Латифи (Williams) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Никита Мазепин (Haas) 0