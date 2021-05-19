Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако
Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа в Монте-Карло
Леклер на подиуме
Две гонки Леклера на родине закончились неудачами не по его вине. В 2018-м Шарль на полсекунды переквалифицировал своего напарника по Sauber Маркуса Эрикссона, но в гонке попал в аварию из-за отказавшего тормозного диска. А в 2019-м монегаска подставила команда, не выпустив на вторую попытку в первом сегменте квалификации ради экономии шин. В итоге Леклер вылетел, в гонке пытался прорваться с 15-й позиции, но чрезмерно рисковал и вновь оказался в аварии.
Тем не менее, у Шарля есть хороший задел для успеха в этот раз. Во-первых, весь нынешний сезон монегаск прыгает выше головы в квалификациях, а в Монако субботний результат процентов на 90 определяет исход гонки. А учитывая, что ни Боттас, ни Перес на узкой трассе княжества никогда не блистали, у Леклера есть все шансы квалифицироваться не просто на втором ряду, а в топ-3.
Шарль Леклер, Ferrari SF21
Фото: Jerry Andre / Motorsport Images
Во-вторых, Ferrari и год назад была весьма недурна на медленных трассах (вспомните 6-е место Феттеля в Венгрии), а сейчас еще прибавила в прижиме. И учитывая трудности McLaren в медленных поворотах, а также уверенность, с которой Леклер сдерживал Боттаса в Португалии, можно предположить, что по гоночному темпу Шарль тоже попадет минимум в четверку лучших.
Так что если в этот раз неудачи минуют лидера Ferrari, мы наверняка увидим его на подиуме.
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Да, я уже предсказывал успех Нандо в Барселоне, но квалификационный темп Alpine в гонке превратился в тыкву из-за перерасхода резины. Однако на этот раз шансы испанца сверкнуть еще выше, чем две недели назад.
Во-первых, за Алонсо говорит его опыт: он вообще лишь раз в карьере финишировал в Монако вне первой семерки. Понятно, что на такой сложной трассе память о поворотах и траекториях может оказаться небольшим, но решающим преимуществом.
Во-вторых, все последние сезоны машины Renault славились именно скоростью в медленных поворотах, и нынешняя Alpine не исключение. Наконец, проблемы McLaren и AlphaTauri в медленных поворотах должны расчистить для Фернандо дорогу. Осталось только совладать с Оконом.
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Фото: Charles Coates / Motorsport Images
Феттель в очках
Слабый прижим и нестабильный задок – не лучшие помощник в Монако. Но Себастьяну удавалось справляться с ними на медленных трассах за рулем Ferrari, а значит и в Aston Martin есть все шансы.
Себ – большой специалист по Монте-Карло. Его худший результат здесь – пятое место, и то за рулем Toro Rosso. Среди действующих пилотов нет никого, кто выступал бы в Монако успешнее и стабильнее Феттеля.
Понятно, что к форме Себастьяна масса вопросов, а к форме его машины – еще больше. Но в Португалии и Барселоне Себ претендовал на очки, не хватало самой малости. Вполне возможно, этой малостью станет как раз его любовь к монегаскской трассе.
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Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Ferrari обойдет McLaren
После четырех этапов стало ясно, что в борьбе за третью строчку Кубка конструкторов поучаствуют лишь две команды. AlphaTauri и Alpine слишком нестабильны, чтобы бросить вызов McLaren и Ferrari. На данный момент Уокинг выигрывает у Маранелло пять очков, но после Монако команды наверняка поменяются местами.
Болид McLaren заточен под скоростные трассы и страдает на медленных. У Ferrari такого недостатка пока не замечалось. Конечно, у Уокинга есть свой ответ Шарлю Леклеру в лице Дэна Риккардо – еще одного специалиста по Монако. Но скорее всего, австралиец проиграет монегаску минимум пару позиций, если вообще опередит Ландо Норриса – пока Дэну в новой команде тяжеловато.
Что до Карлоса Сайнса, то он стабилен что в этом сезоне, что на Гран При Монако на протяжении карьеры. Так что вместе с Леклером они наверняка должны отыграть пятиочковое отставание Ferrari в зачете.
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Фото: Mark Sutton / Motorsport Images
Мазепин разобьет машину
Есть подозрение, что после Монако сайт про развороты Никиты получит парочку новых поводов для радости. В Монте-Карло и так-то непросто держаться подальше от стен, а на самой несбалансированной машине пелотона – и того сложнее.
Добавьте сюда стиль вождения Никиты, который, хоть и снизил уровень агрессии, но все-таки устается пока угловатым пилотом. Все в сумме почти неминуемо ведет к аварии. Остается только гадать, придется она на тренировку, квалификацию или гонку. Но это уже нюансы.
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Результаты действующих пилотов Ф1 на Гран При Испании
Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг
|Пилот
|Всего гонок
|Сходы
|Победы
|Лучший результат
|
Условные очки
в среднем за гонку
|Себастьян Феттель (Aston Martin)
|12
|2
|2
|1
|14,5
|Льюис Хэмилтон (Mercedes)
|13
|0
|3
|1
|14,4
|Даниэль Риккардо (McLaren)
|8
|2
|1
|1
|10,6
|Фернандо Алонсо (Alpine)
|16
|4
|2
|1
|9,25
|
Пьер Гасли
(AlphaTauri)
|2
|0
|0
|5
|8
|
Кими Райкконен
(Alfa Romeo)
|17
|4
|1
|1
|6,2
|
Валттери Боттас
(Mercedes)
|7
|1
|0
|3
|5,3
|Макс Ферстаппен (Red Bull)
|5
|2
|0
|4
|4,8
|Карлос Сайнс (Ferrari)
|5
|0
|0
|6
|4,4
|
Эстебан Окон (Alpine)
|2
|0
|0
|6
|4
|
Серхио Перес
(Red Bull)
|8
|2
|0
|3
|2,6
|
Ландо Норрис
(McLaren)
|1
|0
|0
|11
|0
|
Джордж Расселл
(Williams)
|1
|0
|0
|15
|0
|Лэнс Стролл (Aston Martin)
|3
|1
|0
|16
|0
|
Антонио Джовинацци
(Alfa Romeo)
|1
|0
|0
|19
|0
|Шарль Леклер (Ferrari)
|2
|2
|0
|0
|0
|
Николя Латифи (Williams)
|0
|
Юки Цунода
(AlphaTauri)
|0
|
Мик Шумахер (Haas)
|0
|
Никита Мазепин (Haas)
|0
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Этап
|Гран При Монако Билеты
|Пилоты
|Фернандо Алонсо , Себастьян Феттель , Шарль Леклер , Никита Мазепин
|Команды
|Ferrari
|Автор
|Иван Матушкин