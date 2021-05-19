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Формула 1 / Гран При Монако Анонс

Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако

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Иван Матушкин делится ожиданиями от этапа в Монте-Карло

Леклер на подиуме, Мазепин в аварии. Пять смелых прогнозов на Гран При Монако

Леклер на подиуме

Две гонки Леклера на родине закончились неудачами не по его вине. В 2018-м Шарль на полсекунды переквалифицировал своего напарника по Sauber Маркуса Эрикссона, но в гонке попал в аварию из-за отказавшего тормозного диска. А в 2019-м монегаска подставила команда, не выпустив на вторую попытку в первом сегменте квалификации ради экономии шин. В итоге Леклер вылетел, в гонке пытался прорваться с 15-й позиции, но чрезмерно рисковал и вновь оказался в аварии. 

Тем не менее, у Шарля есть хороший задел для успеха в этот раз. Во-первых, весь нынешний сезон монегаск прыгает выше головы в квалификациях, а в Монако субботний результат процентов на 90 определяет исход гонки. А учитывая, что ни Боттас, ни Перес на узкой трассе княжества никогда не блистали, у Леклера есть все шансы квалифицироваться не просто на втором ряду, а в топ-3. 

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Jerry Andre / Motorsport Images

Во-вторых, Ferrari и год назад была весьма недурна на медленных трассах (вспомните 6-е место Феттеля в Венгрии), а сейчас еще прибавила в прижиме. И учитывая трудности McLaren в медленных поворотах, а также уверенность, с которой Леклер сдерживал Боттаса в Португалии, можно предположить, что по гоночному темпу Шарль тоже попадет минимум в четверку лучших.

Так что если в этот раз неудачи минуют лидера Ferrari, мы наверняка увидим его на подиуме. 

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Алонсо в топ-7

Да, я уже предсказывал успех Нандо в Барселоне, но квалификационный темп Alpine в гонке превратился в тыкву из-за перерасхода резины. Однако на этот раз шансы испанца сверкнуть еще выше, чем две недели назад.

Во-первых, за Алонсо говорит его опыт: он вообще лишь раз в карьере финишировал в Монако вне первой семерки. Понятно, что на такой сложной трассе память о поворотах и траекториях может оказаться небольшим, но решающим преимуществом.

Во-вторых, все последние сезоны машины Renault славились именно скоростью в медленных поворотах, и нынешняя Alpine не исключение. Наконец, проблемы McLaren и AlphaTauri в медленных поворотах должны расчистить для Фернандо дорогу. Осталось только совладать с Оконом.

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Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фернандо Алонсо, Alpine A521

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Феттель в очках

Слабый прижим и нестабильный задок – не лучшие помощник в Монако. Но Себастьяну удавалось справляться с ними на медленных трассах за рулем Ferrari, а значит и в Aston Martin есть все шансы.

Себ – большой специалист по Монте-Карло. Его худший результат здесь – пятое место, и то за рулем Toro Rosso. Среди действующих пилотов нет никого, кто выступал бы в Монако успешнее и стабильнее Феттеля. 

Понятно, что к форме Себастьяна масса вопросов, а к форме его машины – еще больше. Но в Португалии и Барселоне Себ претендовал на очки, не хватало самой малости. Вполне возможно, этой малостью станет как раз его любовь к монегаскской трассе.

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Себастьян Феттель, Aston Martin F1

Себастьян Феттель, Aston Martin F1

Фото: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Ferrari обойдет McLaren 

После четырех этапов стало ясно, что в борьбе за третью строчку Кубка конструкторов поучаствуют лишь две команды. AlphaTauri и Alpine слишком нестабильны, чтобы бросить вызов McLaren и Ferrari. На данный момент Уокинг выигрывает у Маранелло пять очков, но после Монако команды наверняка поменяются местами.

Болид McLaren заточен под скоростные трассы и страдает на медленных. У Ferrari такого недостатка пока не замечалось. Конечно, у Уокинга есть свой ответ Шарлю Леклеру в лице Дэна Риккардо – еще одного специалиста по Монако. Но скорее всего, австралиец проиграет монегаску минимум пару позиций, если вообще опередит Ландо Норриса – пока Дэну в новой команде тяжеловато. 

Что до Карлоса Сайнса, то он стабилен что в этом сезоне, что на Гран При Монако на протяжении карьеры. Так что вместе с Леклером они наверняка должны отыграть пятиочковое отставание Ferrari в зачете.

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Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Карлос Сайнс, Ferrari SF21

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Мазепин разобьет машину

Есть подозрение, что после Монако сайт про развороты Никиты получит парочку новых поводов для радости. В Монте-Карло и так-то непросто держаться подальше от стен, а на самой несбалансированной машине пелотона – и того сложнее. 

Добавьте сюда стиль вождения Никиты, который, хоть и снизил уровень агрессии, но все-таки устается пока угловатым пилотом. Все в сумме почти неминуемо ведет к аварии. Остается только гадать, придется она на тренировку, квалификацию или гонку. Но это уже нюансы.

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Чтобы сравнение результативности пилотов было более адекватным, мы пересчитали очки за все годы по использующейся сейчас системе - за исключением очка за лучший круг

Пилот Всего гонок Сходы Победы Лучший результат

Условные очки 

в среднем за гонку
Себастьян Феттель (Aston Martin) 12 2 2 1 14,5
Льюис Хэмилтон  (Mercedes) 13 0 3 1 14,4
Даниэль Риккардо  (McLaren) 8 2 1 1 10,6
Фернандо Алонсо (Alpine) 16 4 2 1 9,25

Пьер Гасли

(AlphaTauri)

 2 0 0 5 8

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 17 4 1 1 6,2

Валттери Боттас

(Mercedes)

 7 1 0 3 5,3
Макс Ферстаппен (Red Bull) 5 2 0 4 4,8
Карлос Сайнс (Ferrari) 5 0 0 6 4,4

Эстебан Окон (Alpine)

 2 0 0 6 4

Серхио Перес

(Red Bull)

 8 2 0 3 2,6

Ландо Норрис

(McLaren)

 1 0 0 11 0

Джордж Расселл

(Williams)

 1 0 0 15 0
Лэнс Стролл (Aston Martin)  3 1 0 16 0

Антонио Джовинацци

(Alfa Romeo)

 1 0 0 19 0
Шарль Леклер (Ferrari) 2 2 0 0 0

Николя Латифи (Williams)

 0        

Юки Цунода

(AlphaTauri)

 0        

Мик Шумахер (Haas)

 0        

Никита Мазепин (Haas)

 0        
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Об этой статье

Серия Формула 1
Этап Гран При Монако Билеты
Пилоты Фернандо Алонсо , Себастьян Феттель , Шарль Леклер , Никита Мазепин
Команды Ferrari
Автор Иван Матушкин

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