Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Феттель в очках

Всплеск Себастьяна в начале лета оказался краткосрочным: по разным причинам за последние восемь этапов четырехкратный чемпион лишь раз оказался в очках, хотя регулярно бывает к ним близок. В Венгрии Себ даже доехал до финиша вторым, но потом был дисквалифицирован за нехватку топлива в баке.

После Будапешта Себ стал пятым в бельгийской гонке, которой не было, а три последних Гран При завершил на подступах к очкам. В Стамбуле у него будет отличный шанс вернуться в топ-10.

Во-первых, турецкая трасса вполне подходит болидам Aston Martin. Понятно, что сейчас зеленые болиды это не те перекрашенные Mercedes, что год назад. Но даже фатальное для команды изменение днища не разломало общего концепта машины. Вторыми по скорости, как в 2020-м, они будут вряд ли. Но вот побороться за место в тройке лучших середняков – вполне.

Сам же Себ был в Стамбуле успешен и на Red Bull, и на Ferrari, а в этом сезоне ярче всего зажигает на олдскульных трассах. Турция как раз из таких.

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21 Фото: Erik Junius

Леклер на подиуме

Новый революционный мотор Ferrari пока проявил себя на трассе результатами, то давал Леклеру вполне реальные шансы на подиум в Сочи при старте с последнего ряда. Если бы не тактический просчет.

Да, это все еще не лучшая силовая установка в Формуле 1, но ее отставание от Mercedes по лошадиным силам должно сократиться в два раза. А ведь именно мощность мотора была главным минусом Скудерии в этом сезоне. Если этот минус станет в два раза меньше, то результаты явно должны стать лучше.

К тому же, турецкая трасса изначально выглядит для Ferrari не самой неудобной: это далеко не Монца. А еще она не выглядит самой удобной для McLaren и Red Bull. А значит у Леклера есть все шансы опередить Норриса и Переса в схватке за звание лучшего после Льюиса и Макса.

Шарль Леклер, Ferrari SF21 Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Williams без очков

Да, мы дожили до тех времен, когда Williams вне топ-10 – это смелый прогноз. Но за пять последних этапов команда из Гроува была в очках четыре раза – это показатель McLaren, выше, чем у Aston Martin и AlphaTauri. Правда, шансов продлить эту серию у Расселла и Латифи практически нет.

Williams блестяще пользовался непредсказуемой погодой (Венгрия, Бельгия, Сочи) и удобством трасс (Бельгия, Италия). Но в Стамбуле не будет ни того, ни другого. Синоптики не обещают дождей, а длиннющих прямых, на которых Williams может выжать все из своей шикарной максималки, на турецкой трассе нет.

Довольно извилистый стамбульский автодром, скорее всего, оставит Williams на позиции восьмой-девятой по силе команды, и даже подвиги Расселла не поднимут его выше места 12-13-го.

Джордж Расселл, Williams FW43B Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri лучше Alpine

После летнего перерыва команда из Фаэнцы проигрывает французским конкурентам со счетом 16:26 и уже сильно отстала в борьбе за пятое место Кубка конструкторов. Но Турция даст ей шанс на ответный удар.

Главная сложность AlphaTauri в этой дуэли – количественная. Пьер Гасли вынужден один бороться с Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом. Иногда у него получается, иногда нет. Конкретно турецкая трасса, быстрая, с минимумом медленных поворотов, должна не особо подходить машинам из Энстоуна. А вот болиды из Фаэнцы тут вполне поедут. Так что у Гасли будет шанс даже в его неравной дуэли.

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Пьер Гасли, AlphaTauri AT02 Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari приблизится к McLaren

Этапы в Сочи и, особенно, в Монце сильно ударили по борьбе за третье место в Кубке конструкторов. McLaren оторвался от Ferrari на 17,5 баллов, которые в этой сверхплотной схватке не так просто отыграть. Тем более, что у Скудерии с последнего ряда в Турции будет стартовать Карлос Сайнс. Но не все так однозначно.

Про предпосылки для успеха Леклера в Стамбуле мы уже говорили, но и Сайнс вполне может принести команде очки. Ему поставят новый, более мощный мотор, а прорваться в Турции вполне можно. Вдобавок, ходят слухи, что Норрису и Риккардо до конца сезона тоже потребуется смена силовых со штрафом. Так почему бы этому не произойти уже в Стамбуле? По крайней мере, такой вариант выглядит реалистичным.

Наконец, сама турецкая трасса хоть и не выглядит кошмаром для Уокинга, но и на подарок не похожа. Поэтому при прочих равных, я бы сделал ставку на победу Ferrari в этой дуэли с небольшим перевесом.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Турции

Пилот Всего гонок Сходов Побед Лучший результат в гонке Условных очков в ср. за гонку Льюис Хэмилтон (Mercedes) 6 0 2 1 15 Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 4 12 Фернандо Алонсо (Alpine) 7 0 0 2 11,3 Кими Райкконен (Alfa Romeo) 6 1 1 1 10 Карлос Сайнс (Ferrari) 1 0 0 5 10 Себастьян Феттель (Aston Martin) 6 1 1 1 9,2 Серхио Перес (Red Bull) 2 0 0 2 9 Макс Ферстаппен (Red Bull) 1 0 0 6 8 Ландо Норрис (McLaren) 1 0 0 8 4 Лэнс Стролл (Aston Martin) 1 0 0 9 2 Даниэль Риккардо (McLaren) 1 0 0 10 1 Эстебан Окон (Alpine) 1 0 0 11 0 Пьер Гасли (AlphaTauri) 1 0 0 13 0 Валттери Боттас (Mercedes) 1 0 0 14 0 Джордж Расселл (Williams) 1 0 0 16 0 Николя Латифи (Williams) 1 1 - - 0 Антонио Джовинацци (Alfa Romeo) 1 1 - - 0 Никита Мазепин (Haas) 0 Мик Шумахер (Haas) 0 Юки Цунода (AlphaTauri) 0