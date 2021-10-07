Билеты
Войти

Motorsport Network

part of
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs

Скачать приложения

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Билеты Fashion Джорджо Пиола Jobs
Предыдущая / Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце Следующая / Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина
Формула 1 / Гран При Турции Анонс

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Автор:
, редактор

Делимся традиционной порцией прогнозов перед Гран При

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Феттель в очках

Всплеск Себастьяна в начале лета оказался краткосрочным: по разным причинам за последние восемь этапов четырехкратный чемпион лишь раз оказался в очках, хотя регулярно бывает к ним близок. В Венгрии Себ даже доехал до финиша вторым, но потом был дисквалифицирован за нехватку топлива в баке. 

После Будапешта Себ стал пятым в бельгийской гонке, которой не было, а три последних Гран При завершил на подступах к очкам. В Стамбуле у него будет отличный шанс вернуться в топ-10.

Во-первых, турецкая трасса вполне подходит болидам Aston Martin. Понятно, что сейчас зеленые болиды это не те перекрашенные Mercedes, что год назад. Но даже фатальное для команды изменение днища не разломало общего концепта машины. Вторыми по скорости, как в 2020-м, они будут вряд ли. Но вот побороться за место в тройке лучших середняков – вполне. 

Сам же Себ был в Стамбуле успешен и на Red Bull, и на Ferrari, а в этом сезоне ярче всего зажигает на олдскульных трассах. Турция как раз из таких.

Читайте также:

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Себастьян Феттель, Aston Martin AMR21

Фото: Erik Junius

Леклер на подиуме 

Новый революционный мотор Ferrari пока проявил себя на трассе результатами, то давал Леклеру вполне реальные шансы на подиум в Сочи при старте с последнего ряда. Если бы не тактический просчет. 

Да, это все еще не лучшая силовая установка в Формуле 1, но ее отставание от Mercedes по лошадиным силам должно сократиться в два раза. А ведь именно мощность мотора была главным минусом Скудерии в этом сезоне. Если этот минус станет в два раза меньше, то результаты явно должны стать лучше.

К тому же, турецкая трасса изначально выглядит для Ferrari не самой неудобной: это далеко не Монца. А еще она не выглядит самой удобной для McLaren и Red Bull. А значит у Леклера есть все шансы опередить Норриса и Переса в схватке за звание лучшего после Льюиса и Макса.

Читайте также:

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Шарль Леклер, Ferrari SF21

Фото: Charles Coates / Motorsport Images

Williams без очков

Да, мы дожили до тех времен, когда Williams вне топ-10 – это смелый прогноз. Но за пять последних этапов команда из Гроува была в очках четыре раза – это показатель McLaren, выше, чем у Aston Martin и AlphaTauri. Правда, шансов продлить эту серию у Расселла и Латифи практически нет.

Williams блестяще пользовался непредсказуемой погодой (Венгрия, Бельгия, Сочи) и удобством трасс (Бельгия, Италия). Но в Стамбуле не будет ни того, ни другого. Синоптики не обещают дождей, а длиннющих прямых, на которых Williams может выжать все из своей шикарной максималки, на турецкой трассе нет. 

Довольно извилистый стамбульский автодром, скорее всего, оставит Williams на позиции восьмой-девятой по силе команды, и даже подвиги Расселла не поднимут его выше места 12-13-го.

Читайте также:

Джордж Расселл, Williams FW43B

Джордж Расселл, Williams FW43B

Фото: Zak Mauger / Motorsport Images

AlphaTauri лучше Alpine

После летнего перерыва команда из Фаэнцы проигрывает французским конкурентам со счетом 16:26 и уже сильно отстала в борьбе за пятое место Кубка конструкторов. Но Турция даст ей шанс на ответный удар. 

Главная сложность AlphaTauri в этой дуэли – количественная. Пьер Гасли вынужден один бороться с Фернандо Алонсо и Эстебаном Оконом. Иногда у него получается, иногда нет. Конкретно турецкая трасса, быстрая, с минимумом медленных поворотов, должна не особо подходить машинам из Энстоуна. А вот болиды из Фаэнцы тут вполне поедут. Так что у Гасли будет шанс даже в его неравной дуэли. 

Читайте также:

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Пьер Гасли, AlphaTauri AT02

Фото: Mark Sutton / Motorsport Images

Ferrari приблизится к McLaren

Этапы в Сочи и, особенно, в Монце сильно ударили по борьбе за третье место в Кубке конструкторов. McLaren оторвался от Ferrari на 17,5 баллов, которые в этой сверхплотной схватке не так просто отыграть. Тем более, что у Скудерии с последнего ряда в Турции будет стартовать Карлос Сайнс. Но не все так однозначно.

Про предпосылки для успеха Леклера в Стамбуле мы уже говорили, но и Сайнс вполне может принести команде очки. Ему поставят новый, более мощный мотор, а прорваться в Турции вполне можно. Вдобавок, ходят слухи, что Норрису и Риккардо до конца сезона тоже потребуется смена силовых со штрафом. Так почему бы этому не произойти уже в Стамбуле? По крайней мере, такой вариант выглядит реалистичным.

Наконец, сама турецкая трасса хоть и не выглядит кошмаром для Уокинга, но и на подарок не похожа. Поэтому при прочих равных, я бы сделал ставку на победу Ferrari в этой дуэли с небольшим перевесом.

Результаты выступлений действующих пилотов Ф1 на Гран При Турции

Пилот Всего гонок Сходов Побед

Лучший результат

в гонке

Условных очков

в ср. за гонку
Льюис Хэмилтон (Mercedes) 6 0 2 1 15
Шарль Леклер (Ferrari) 1 0 0 4 12
Фернандо Алонсо (Alpine) 7 0 0 2 11,3

Кими Райкконен

(Alfa Romeo)

 6 1 1 1 10

Карлос Сайнс (Ferrari)

 1 0 0 5 10
Себастьян Феттель (Aston Martin) 6 1 1 1 9,2

Серхио Перес (Red Bull)

 2 0 0 2 9

Макс Ферстаппен (Red Bull)

 1 0 0 6 8

Ландо Норрис (McLaren)

 1 0 0 8 4

Лэнс Стролл (Aston Martin)

 1 0 0 9 2

Даниэль Риккардо (McLaren)

 1 0 0 10 1

Эстебан Окон (Alpine)

 1 0 0 11 0

Пьер Гасли (AlphaTauri)

 1 0 0 13 0

Валттери Боттас (Mercedes)

 1 0 0 14 0

Джордж Расселл (Williams)

 1 0 0 16 0

Николя Латифи (Williams)

 1 1 - - 0

Антонио Джовинацци (Alfa Romeo)

 1 1 - - 0

Никита Мазепин (Haas)

 0        

Мик Шумахер (Haas)

 0        

Юки Цунода (AlphaTauri)

 0        
Билеты
Поделились
Комментарии
Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Предыдущая новость

Сайнсу подтвердили замену мотора. Он стартует в конце

Следующая новость

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина
Загрузить комментарии

Самое читаемое

1
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

42 мин
2
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

31 мин
3
Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

19 ч
4
Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

4 ч
5
Формула 1

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

3 ч
Самое важное:
Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

31мин
Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

42мин
Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом
Формула 1

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

1 ч
Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова
Формула 1

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова

1 ч
Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео
Формула 1

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео

2 ч
Последние видео
Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто 18:41
Формула 1
7 сент. 2021 г.

Интервью цикла #ThinkingForward с Маттиа Бинотто

Презентация болида McLaren MCL35M 00:00
Формула 1
15 февр. 2021 г.

Презентация болида McLaren MCL35M

Эволюция логотипа McLaren 02:45
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Эволюция логотипа McLaren

Ф1 в сезоне-2021: состав участников 01:21
Формула 1
25 дек. 2020 г.

Ф1 в сезоне-2021: состав участников

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби 01:54
Формула 1
18 дек. 2020 г.

Декабрьские тесты Ф1 в Абу-Даби

Иван Матушкин Больше от
Иван Матушкин
Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams Гран При Турции
Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова Гран При Турции
Формула 1

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео Гран При Турции
Формула 1

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео

Себастьян Феттель Больше от
Себастьян Феттель
Феттель объяснил, как сочинский дождь перехитрил его Гран При России
Формула 1

Феттель объяснил, как сочинский дождь перехитрил его

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята Гран При России
Формула 1

Феттель ответил на вопрос, который был запретным для Квята

Шумахер: Думал, Феттель завершит карьеру
Формула 1

Шумахер: Думал, Феттель завершит карьеру

McLaren Больше от
McLaren
Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось
Формула 1

Норрис опробовал на симуляторе машину 2022 года. Ему не понравилось

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы Гран При Турции
Формула 1

Мнение: Норрис проиграл в Сочи из-за Монцы

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи Гран При России
Формула 1

McLaren устроила Норрису трехдневную работу над ошибками после Сочи

Самое читаемое Сегодня

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь
Формула 1 Формула 1

Судья Ф1: Я наказал Феттеля, и это изменило мою жизнь

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции
Формула 1 Формула 1

Леклер на подиуме, Феттель в очках. Пять прогнозов на ГП Турции

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина
Формула 1 Формула 1

Бывший пилот Ф1 призвал отстранить Мазепина

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора
Формула 1 Формула 1

Анализ: чем грозит Хэмилтону отказ от замены мотора

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего
Формула 1 Формула 1

Место Чжоу в Alfa Romeo могут отдать другому пилоту ради третьего

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео
Формула 1 Формула 1

Белый бык. Особенная ливрея Red Bull для Турции: видео

Самое важное:

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams
Формула 1 Формула 1

Элбон чуть не сорвал подписание контракта с Williams

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи
Формула 1 Формула 1

Mercedes постаралась отсоветовать Red Bull от белой ливреи

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом
Формула 1 Формула 1

Медицинский экипаж Ф1 заболел коронавирусом

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова
Формула 1 Формула 1

Мазепин на две гонки получит бывшего инженера Петрова

Подпишитесь на нашу новостную рассылку

Приложение Motorsport.com

Серия

Motorsport Network

Свяжитесь с нами

© 2021 Motorsport Network. Все права защищены.