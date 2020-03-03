Леклер: Мы с Феттелем нашли баланс
Гонщик Ferrari заверил, что не испытывает проблем в отношениях с напарником.
В 2020 году Себастьян Феттель проведет последний сезон по действующему контракту с Ferrari. В прошлом году у него был ряд конфликтов с напарником Шарлем Леклером, что даже привело к их столкновению на Гран При Бразилии. Леклер зимой продлил контракт со Скудерией на пять лет, но совсем не против продолжать выступать в паре с Феттелем.
«Я отлично себя чувствую рядом с Себом, – сказал Леклер в интервью Il Resto del Carlino. – Считаю, мы нашли нужный баланс в отношениях. А уж вождение на трассе зависит от меня.
Такие решения должна принимать Ferrari, а я отношусь к ним с уважением. Вдобавок, в своем возрасте я еще многому могу научиться у разных напарников».
Леклер также согласился с Максом Ферстаппеном по поводу шансов на победу над Льюисом Хэмилтоном: «Макс прав – непобедимых нет. Даже Льюиса можно победить».
Читайте также:
Предыдущая новость
Ф1 за несколько часов потеряла $ 300 млн. Дело опять в коронавирусе
Следующая новость
СМИ заподозрили наличие в Ferrari «стукача». При чем здесь Вольф?
Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Себастьян Феттель В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
Леклер: Мы с Феттелем нашли баланс
База данных
|Сессия
|Дата
|
Местное время
Ваше время
|Содержание
|Первая тренировка
|
пт 13 мар.
пт 13 мар.
|
01:00
12:00
|
|Вторая тренировка
|
пт 13 мар.
пт 13 мар.
|
05:00
16:00
|
|Третья тренировка
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
03:00
14:00
|
|Квалификация
|
сб 14 мар.
сб 14 мар.
|
06:00
17:00
|
|Гонка
|
вс 15 мар.
вс 15 мар.
|
05:10
16:10
|
Самое читаемое
Расписание
- Формула 1
- WEC
- MotoGP
Партнер проекта
|
12 мар.Билеты
|
19 мар.Билеты
|
2 апр.Билеты
|
30 апр.Билеты
|
7 маяБилеты
|
21 маяБилеты