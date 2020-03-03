Леклер: Мы с Феттелем нашли баланс

В 2020 году Себастьян Феттель проведет последний сезон по действующему контракту с Ferrari. В прошлом году у него был ряд конфликтов с напарником Шарлем Леклером, что даже привело к их столкновению на Гран При Бразилии. Леклер зимой продлил контракт со Скудерией на пять лет, но совсем не против продолжать выступать в паре с Феттелем.

«Я отлично себя чувствую рядом с Себом, – сказал Леклер в интервью Il Resto del Carlino. – Считаю, мы нашли нужный баланс в отношениях. А уж вождение на трассе зависит от меня.

Такие решения должна принимать Ferrari, а я отношусь к ним с уважением. Вдобавок, в своем возрасте я еще многому могу научиться у разных напарников».

Леклер также согласился с Максом Ферстаппеном по поводу шансов на победу над Льюисом Хэмилтоном: «Макс прав – непобедимых нет. Даже Льюиса можно победить».