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Формула 1 / Гран При Австралии Новость

Леклер: Мы полагали, что Альберт-парк не подойдет Ferrari

Лидер Формулы 1 признался, что до начала Гран При Австралии в команде вовсе не были уверены, что смогут хорошо выступить там

Кемаль Шенгюл
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Леклер: Мы полагали, что Альберт-парк не подойдет Ferrari
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Два первых Гран При нынешнего сезона Ф1 прошли в остром соперничестве Ferrari и Red Bull за победу – лидеры команд Шарль Леклер и Макс Ферстаппен по разу поднялись на вершину подиума.  

Третья гонка получилась совсем другой: в Мельбурне Леклер с самого старта уехал вперед и в итоге завоевал «Большой шлем», выиграв с лучшим кругом и лидерством от старта до финиша.

Ранее источники Motorsport.com уже сообщали, что анализ данных в преддверии Гран При Австралии настроил Скудерию на позитивный лад. Однако сам Шарль признался, что в команде предпочитали осторожно относиться к прогнозам. 

«Это прекрасная победа, – сказал он на воскресном медиа-брифинге. – Нам удавалось поддерживать конкурентоспособный темп и контролировать развитие событий. У нас вообще не было износа шин, даже когда я атаковал по-настоящему. Машина ехала отлично, и я очень доволен гонкой

В теории эта трасса была одной из тех, от которых мы ждали трудностей. Именно поэтому теперь нужно вновь поработать с данными, чтобы понять – как вышло, что в действительности мы оказались так сильны». 

Он добавил: «Конечно, начало сезона получилось отличным. Мы сильно стартовали и пока что выступаем здорово. Это радует. 

Но нам нельзя забывать, что позади всего три этапа длинного сезона. Мы не вправе расслабляться. Нам нужно продолжать работать как можно лучше и стараться прибавлять».

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