Леклер: Мы легко выиграем поул, но проиграем гонку

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Пилот Ferrari Шарль Леклер показал лучшее время по ходу вчерашних пятничных тренировок в Барселоне. Кроме того, команда привезла в Испанию обновления, которые должны положить конец превосходству Red Bull в последних гонках.

Однако сам Леклер после заездов предупредил, что настройки машины пока не позволяют бороться за победу.

«Нас ждет много работы, – признал Леклер. – На короткой дистанции мы выглядим сильными, но в гоночном режиме с полными баками мы уступаем. Так что нам нужно поработать с настройками и найти возможность прибавить.

Это просто необходимо, так как сейчас у нас нет скорости для того, чтобы победить в гонке. При этом мы можем рассчитывать на один лучший круг и победу в квалификации. Не думаю, что поул будет проблемой, но поддерживать такой темп в гонке мы не сможем.

Я не знаю, с чем это связано, но надеюсь команда найдет причину и сможет ее устранить. Пока могу лишь сказать, что на мягких шинах машина вела себя лучше, чем на резине Medium. В общем, будем анализировать собранные данные. Отмечу, что условия сейчас совсем не те, что были здесь же на зимних тестах».