Леклер: Мы были быстрее в поворотах, но проиграли на прямых

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Шарль Леклер лидировал большую часть дистанции Гран При Саудовской Аравии, но в самом конце 47 круга, на финишной прямой был вынужден пропустить вперед Макса Ферстаппена, который до того всю гонку держался в двух-трех секундах позади.

Леклер на сдался и на оставшихся трех кругах держался в зоне DRS, проиграв на финише буквально полсекунды. Несмотря на поражение, он остался доволен борьбой и гонкой, а также объяснил причины своего поражения.

«Я получил огромное удовольствие от гонки, – заявил Леклер после финиша. – Да, было тяжело, но это была честная борьба. Каждая гонка должна быть такой как эта. Конечно, я расстроен, но хотя бы было весело. Я хотел выиграть эту гонку, но у нас у всех были несколько разные настройки, и у двух Ferrari, и у Red Bull.

Мы были очень хороши в поворотах, но недостаточно быстры на прямых, так как сделали ставку на прижимную силу. И мне было очень сложно сдерживать Макса именно на прямых. В итоге они проделали отличную работу, с чем их и поздравляю.

Гонка на такой городской трассе всегда требует от пилотов уважения друг к другу, потому что здесь очень легко устроить аварию. И сегодня это уважение было. Мы ехали на пределе, мы рисковали, но именно так и нужно финишировать».