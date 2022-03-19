Билеты
Войти
Motorsport Network
part of
TV Jobs Билеты
Скачать приложения
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.
TV Jobs Билеты
Предыдущая / Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1 Следующая / «Мысли мешают мне гоняться». Сайнс подвел итоги квалификации
Формула 1 / Гран При Бахрейна Новости

Леклер: Мне всего раз удался круг без ошибок

Обладатель поула удивился своей победе и признался, что удачной для него была всего одна попытка

Автор:
, Редактор
Леклер: Мне всего раз удался круг без ошибок
Нажмите, чтобы загрузить аудиоплеер

Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл первую квалификацию Формулы 1 сезона 2022 года, опередив Макса Ферстаппена на 0,123 секунды. На протяжении всех трех сессий именно Ферстаппен, а также две Ferrari доминировали, причем как правило разница в их времени круга не превышала одной десятой.

После окончания заездов Леклер признался, что на самом деле во всех попытках кроме последней допускал ошибки, а также удивился, что Ferrari оказались быстрее Red Bull.

«Конечно приятно быть снова впереди, – сказал Леклер на вопрос Дэвида Култхарда. – Два последних года были трудными, но мы надеялись, что смена правил позволит нам использовать эту возможность и вот мы смогли. По правде сказать, у нас до последнего было ощущение, что мы немного, но уступаем в скорости Red Bull, так что сегодня победа в квалификации стала для меня приятным сюрпризом.

На самом деле я не совсем доволен своим пилотированием в квалификации. На протяжении первых сессий я все время делал некоторые маленькие ошибки, никак не мог их избежать, но к счастью, именно в нужный момент в финале наконец собрал свой безупречный круг.

И все же я жду прогресса по ходу сезона. Не только от машины, но и от себя лично. Это совсем другой болид, мне очень помогли тесты, где я смог попробовать разные гоночные приемы, и все же мне есть в чем совершенствоваться.

Что же, скорость у нас есть, теперь осталось выиграть гонку. Думаю, там многое будет зависеть от стратегии, от скорости деградации шин и от умения с ними работать. Отрыв небольшой и ничего еще не решено».

Читайте также:
Поделились
Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1
Предыдущая новость

Леклер выиграл первую квалификацию новой эры Формулы 1
Следующая новость

«Мысли мешают мне гоняться». Сайнс подвел итоги квалификации

«Мысли мешают мне гоняться». Сайнс подвел итоги квалификации
Больше от
Сергей Иванов
Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу Гран При Бахрейна
Формула 1

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать Гран При Бахрейна
Формула 1

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать

Версхор выиграл первую гонку Формулы 2 в новом сезоне Бахрейн
Формула 2

Версхор выиграл первую гонку Формулы 2 в новом сезоне

Шарль Леклер Больше от
Шарль Леклер
Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75 Гран При Бахрейна
Формула 1

Технический брифинг: амортизатор под днищем Ferrari F1-75

«Я настроен пессимистично». Леклер не согласился с оценками Бинотто Гран При Бахрейна
Формула 1

«Я настроен пессимистично». Леклер не согласился с оценками Бинотто

Ferrari добавила мотору 25 л.с. перед предстоящей заморозкой Гран При Бахрейна
Формула 1

Ferrari добавила мотору 25 л.с. перед предстоящей заморозкой

Самое важное:

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу
Формула 1 Формула 1

Бинотто: Мы же Ferrari, мы не могли не вернуться в борьбу

«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса
Формула 1 Формула 1

«От него нет помощи». Хаккинен раскритиковал Переса

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать
Формула 1 Формула 1

Вольф: Мы третьи по скорости, надо это признать

McLaren: Проблемы с тормозами выбили нас из графика
Формула 1 Формула 1

McLaren: Проблемы с тормозами выбили нас из графика

Подпишитесь на нашу новостную рассылку
Приложение Motorsport.com
Серия
Motorsport Network
Свяжитесь с нами
© 2022 Motorsport Network. Все права защищены.