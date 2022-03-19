Леклер: Мне всего раз удался круг без ошибок

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Пилот Ferrari Шарль Леклер выиграл первую квалификацию Формулы 1 сезона 2022 года, опередив Макса Ферстаппена на 0,123 секунды. На протяжении всех трех сессий именно Ферстаппен, а также две Ferrari доминировали, причем как правило разница в их времени круга не превышала одной десятой.

После окончания заездов Леклер признался, что на самом деле во всех попытках кроме последней допускал ошибки, а также удивился, что Ferrari оказались быстрее Red Bull.

«Конечно приятно быть снова впереди, – сказал Леклер на вопрос Дэвида Култхарда. – Два последних года были трудными, но мы надеялись, что смена правил позволит нам использовать эту возможность и вот мы смогли. По правде сказать, у нас до последнего было ощущение, что мы немного, но уступаем в скорости Red Bull, так что сегодня победа в квалификации стала для меня приятным сюрпризом.

На самом деле я не совсем доволен своим пилотированием в квалификации. На протяжении первых сессий я все время делал некоторые маленькие ошибки, никак не мог их избежать, но к счастью, именно в нужный момент в финале наконец собрал свой безупречный круг.

И все же я жду прогресса по ходу сезона. Не только от машины, но и от себя лично. Это совсем другой болид, мне очень помогли тесты, где я смог попробовать разные гоночные приемы, и все же мне есть в чем совершенствоваться.

Что же, скорость у нас есть, теперь осталось выиграть гонку. Думаю, там многое будет зависеть от стратегии, от скорости деградации шин и от умения с ними работать. Отрыв небольшой и ничего еще не решено».