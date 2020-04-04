Леклер: Мне разрешено выходить из дома на один час в день

В дни вынужденного карантина Шарль Леклер, как ранее и Себастьян Феттель, ответил на вопросы болельщиков в официальном инстаграме Ferrari. В частности, он раскрыл секрет того, почему выступает именно под 16-м номером.

«Вообще-то, я хотел себе семерку, но этот номер оказался занят Кими Райкконеном, – рассказал монегаск. – Затем я попросил десятку, но и этот номер оказался занят Пьером Гасли. В итоге я согласился на 16: если сложить 1 и 6, получится 7. Ну, и потом – я родился 16 октября».

Леклера также дважды спросили о его кумирах – как среди гонщиков Ferrari, так и вообще в Формуле 1: «В Ferrari лучшим, без сомнения, был Михаэль Шумахер. А из остальных я ориентировался на Айртона Сенну. Что бы я сказал ему при встрече? Я бы спросил: где тут ближайшая трасса, где мы могли бы погоняться? Он был очень талантливым – и в то же время очень трудолюбивым».

Поделился гонщик Ferrari и тем, как проводит время на карантине: он тренируется дома на велотренажере – кроме того, Леклеру позволено выходить из дому на час в день.