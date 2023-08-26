Леклер: Машина ехала нервно, но в аварии виноват я сам
Гонщик Ferrari объяснил причины своей квалификационной аварии в Зандфорте, после которой его ждет старт с девятой позиции
После сложной пятницы на голландском Гран При в Ferrari выражали надежду, что смогут прибавить к субботе. Действительно, оба гонщика добрались до финала квалификации, однако там Шарль Леклер поскользнулся в девятом повороте и разбил машину о барьер.
Все началось с легкой недостаточной поворачиваемости, из-за чего пилоту пришлось корректировать траекторию движением руля – и SF-23 понесло в занос.
Объясняя свою аварию, Леклер посетовал на не самый лучший баланс машины – но не стал снимать вины с себя самого.
«Мне уже удалось посмотреть запись с бортовой камеры, – рассказал монегаск в интервью Sky Sports. – В этот раз моя траектория была самой обычной, в отличие от Майами. Просто в этот уик-энд машиной особенно сложно управлять. Ситуация, когда сильный недостаток поворачиваемости резко сменяется ее сильным избытком, в этих условиях проявилась еще более явственно.
Нам нужно как можно быстрее разбираться с этим. Сейчас понять поведение машины непросто – не говоря уж про то, чтобы предвидеть его. В связке девятого и десятого поворотов проблемы начались с первых же кругов в пятницу. Мы сразу определили эту задачу в числе двух самых приоритетных, но пока так и не придумали, как быть.
Это не оправдания. Я сижу за рулем – и я допустил ошибку. Но должен сказать, что в этот уик-энд машина особенно сложна в управлении».
Шарль Леклер, Scuderia Ferrari
Фото: Саймон Гэллоуэй / Motorsport Images
Из-за лимита бюджетов команды Ф1 уже не имеют возможности готовить отдельный набор деталей для каждого Гран При. Потому Скудерии пришлось выбрать пакет для Зандфорта из тех, что есть в ее распоряжении. Из-за этого ее машины быстры в конце прямых, но уступают в поворотах.
«Я знаю, что наш выбор уровня прижима удивил многих, – пояснил Леклер. – Но мы-то знаем, из чего можно было выбирать. И этот вариант – лучший из доступных. Увы, тут уж ничего не поделать. Возможно, стоило чуть лучше планировать, но сейчас что-то сделать невозможно».
Говоря о том, на что он может рассчитывать с девятой стартовой позиции, Шарль признал: «Будем прорываться, но обгонять тут сложно. Посмотрим…»
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