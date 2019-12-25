«Леклер лучше Хэмилтона, Вольф не поможет». Бриаторе о перестановках в Ferrari
Бывший руководитель Renault Флавио Бриаторе не верит в переход лидеров Mercedes в Ferrari, и не видит в нем смысла.
По слухам, Льюис Хэмилтон дважды встречался с президентом Ferrari Джоном Элканном в 2019 году и может оказаться в Скудерии начиная с сезона-2021. Британец может составить пару пилотов с Шарлем Леклером, который на этой неделе подписал с Ferrari новый пятилетний контракт. Но бывший руководитель Renault Флавио Бриаторе считает, что Скудерии стоит выбрать одного из этих двух пилотов, и выбор должен быть не в пользу Хэмилтона.
«Между Хэмилтоном и Леклером я предпочту Шарля, – цитирует Бриаторе La Gazzetta dello Sport. – Он и стоит меньше...»
Сообщалось, что вместе с Хэмилтоном в Маранелло из Mercedes может перебраться руководитель команды Тото Вольф. Бриаторе не верит и в такой переход.
«Вольф акционер Mercedes, ему нет смысла идти наемным сотрудником в другую команду, – считает итальянец. – К тому же, это не решит проблемы Ferrari. Важна машина. Renault, например, дала кучу денег Риккардо, а лучше было вложить их в разработку болида. Ferrari надо работать, чтобы отставание от Mercedes было не больше пяти сотых. Тогда уже дело будет за пилотами».
В 2019 году Ferrari стала второй в Кубке конструкторов, а ее пилоты Себастьян Феттель и Шарль Леклер не вошли в тройку лучших по итогам чемпионата.
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Об этой статье
|Серия
|Формула 1
|Пилоты
|Льюис Хэмилтон В Магазин , Шарль Леклер
|Команды
|Ferrari В Магазин
|Автор
|Иван Матушкин
«Леклер лучше Хэмилтона, Вольф не поможет». Бриаторе о перестановках в Ferrari
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