«Леклер лучше Хэмилтона, Вольф не поможет». Бриаторе о перестановках в Ferrari

По слухам, Льюис Хэмилтон дважды встречался с президентом Ferrari Джоном Элканном в 2019 году и может оказаться в Скудерии начиная с сезона-2021. Британец может составить пару пилотов с Шарлем Леклером, который на этой неделе подписал с Ferrari новый пятилетний контракт. Но бывший руководитель Renault Флавио Бриаторе считает, что Скудерии стоит выбрать одного из этих двух пилотов, и выбор должен быть не в пользу Хэмилтона.

«Между Хэмилтоном и Леклером я предпочту Шарля, – цитирует Бриаторе La Gazzetta dello Sport. – Он и стоит меньше...»

Сообщалось, что вместе с Хэмилтоном в Маранелло из Mercedes может перебраться руководитель команды Тото Вольф. Бриаторе не верит и в такой переход.

«Вольф акционер Mercedes, ему нет смысла идти наемным сотрудником в другую команду, – считает итальянец. – К тому же, это не решит проблемы Ferrari. Важна машина. Renault, например, дала кучу денег Риккардо, а лучше было вложить их в разработку болида. Ferrari надо работать, чтобы отставание от Mercedes было не больше пяти сотых. Тогда уже дело будет за пилотами».

В 2019 году Ferrari стала второй в Кубке конструкторов, а ее пилоты Себастьян Феттель и Шарль Леклер не вошли в тройку лучших по итогам чемпионата.