Леклер: Кто лучше сбережет резину, тот завтра и победит

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Шарль Леклер выиграл поул Гран При Испании, где в финале квалификации не повезло ни ему, ни его главному сопернику Максу Ферстаппену.

В начале последней сессии Ферстаппен поставил быстрое время, а Леклера развернуло, и он не смог завершить круг. Со второй попытки Леклер показал лучшее время, но не повезло уже Ферстаппену: его силовая установка стала терять мощность. В итоге голландец стартует вторым на трассе, где считается очень сложно обгонять.

«Конечно, я счастлив, – заявил Леклер сразу после финиша. – Я перестарался в начале финального отрезка квалификации, и меня развернуло. Так что у меня был всего один шанс на то, чтобы проехать идеальный круг. Когда я его проезжал, пару раз я был на грани, близок к тому, чтобы потерять драгоценное время, но к счастью каждый раз мне удавалось удерживаться на траектории.

Это правда, что в Барселоне сложно обгонять, и тот, кто стартует с поула может легко выиграть гонку. Однако в этот раз дополнительным фактором будет деградация шин. В последних гонках у нас резина изнашивалась быстрее, чем у Red Bull, и если так будет и сейчас, то они обгонят нас не на трассе, так за счет пит-стопов. Значит, главным для меня будет завтра беречь резину.

Что же, мечтаю о том, что мой напарник Карлой Сайнс выйдет завтра на второе место, и мы сделаем победный дубль».